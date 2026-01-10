〈紐約匯市〉美元周線連二升 就業報告暗示Fed不動機率增

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-10 06:30

美元周五 (9 日) 上漲，因數據顯示美國就業成長低於預期，暗示聯準會 (Fed) 本月稍晚可能維持利率不變。

美元周五(9日)上漲(圖：Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.25%，報 99.13，連續第二周收高。

美國勞工部周五公布，上個月失業率由 11 月修正後的 4.5% 降至 4.4%，儘管當月僱主僅新增 5 萬個工作機會。《路透》調查的經濟學家原先預估新增 6 萬人。

最新就業市場數據似乎讓央行有更多空間暫時按兵不動。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上個月曾表示，決策官員至少在短期內傾向維持目前的短期借貸成本。

金融市場先前原本為最高法院可能裁定推翻總統川普關稅措施做好準備，但法院周五表示當天不會作出裁決，不過下周仍可能有結果。

美元兌瑞士法郎上漲 0.2% 至 0.801，連續第二周上漲。

渣打銀行全球 G10 外匯研究主管 Steve Englander 表示，「在實際生活中，非農就業數據的標準誤差約為 2 萬人，因此我不認為市場會過度解讀這份數據。」

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，聯準會在 1 月 27 至 28 日會議維持利率不變的隱含機率為 95%，高於一個月前的 68%。

日元走弱

日元走弱，此前一份報導指出，日本首相 高市早苗 (Sanae Takaichi) 正考慮在 2 月上旬針對眾議院提前舉行選舉。

數據顯示，日本 11 月家庭支出年增率意外上升，顯示在日本央行 (BoJ)12 月將政策利率升至 30 年新高之前，消費動能已有所加快。

瑞穗 EMEA 外匯與大宗商品策略主管 Jordan Rochester 指出，「這代表日本央行在 4 月升息在技術上『可能』發生 (原本假設春季選舉前不會行動)，但高市也未必樂見升息節奏快於每六個月一次，她可能會重新掌握自民黨更多權力，並壓低黨內鷹派聲音。」

美元兌日元上漲 0.64% 至 157.88，一度升至 158.185 一年高點，連續第二周上漲。

歐洲方面，德國 11 月出口意外下滑，對其他歐盟國家與美國的出貨減少，但工業生產仍逆勢成長。

歐元兌美元下跌 0.2% 至 1.1635 美元，連續第二周兌美元走貶。

其他貨幣方面，英鎊兌美元下跌 0.24% 至 1.3403 美元。

加幣兌美元下跌 0.32%，至 1.391 加幣兌 1 美元。

澳幣兌美元下跌 0.13%，至 0.6688 美元。

截至台灣時間周六 (10 日) 約 6:30 價格: