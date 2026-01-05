鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 06:10

全球 AI 大模型調用量激增推動產業步入規模化應用爆發期，兩大科技盛會將點燃硬體創新浪潮，一年一度的消費電子展 (CES) 周二 (6 日) 在拉斯維加斯舉行，外界一致認為 AI 硬體應用有望成為本次 CES 的重中之重。

阿里雲通義智慧硬體大展則將在周四 (8 日) 接棒，匯聚超 200 家廠商展出千餘件 AI 硬體產品，涵蓋親子、學習、工作等 76 類場景。榮耀、一加等手機品牌，Rokid、雷鳥等 AR 眼鏡商，理想、小鵬等車廠，以及靈心巧手、全志科技等產業鏈企業悉數到場，其中多款展品與周二起跑的 CES 新品同步。

‌



作為全球消費性電子風向球，CES 展會將 AI 硬體推向舞台中央。中國華泰證券分析指出，本屆展會將成為端側 AI、工業 AI、物理 AI 及汽車智慧化的關鍵觀測窗口，科技投資主線正從算力基建轉向「模擬 - 訓練 - 現實部署」的全鏈路循環。

輝達執行長黃仁勳預計在北京時間周二凌晨發表主題演講，美國知名券商 Wedbush 預估將重點闡述物理 AI 戰略，加速 AI 向機器人及工業場景滲透，並透露 Cosmos 基礎模型平台對自動駕駛技術的賦能進展。

值得注意的是，受記憶體晶片漲價影響，輝達可能延後 RTX 50 Super 系列顯示卡發布，轉而強化 AI 算力在工業領域的落地。

端側 AI 應用成為展會另一焦點。Meta 將展現新一代智慧眼鏡軟體生態，三星擬聯手谷歌、高通推出 Galaxy XR 眼鏡，採用 Micro-OLED 螢幕與 Gemini AI 深度整合對標蘋果 Vision Pro。

中國廠商亦積極佈置，阿里巴巴將首發夸克 AI 眼鏡 S1，XREAL、Rokid 等品牌攜新品亮相，智慧家庭領域，科沃斯、追覓等掃地機器人廠​​商不再盲目堆砌參數，轉而透過 GaN 快充、四足越障技術推動家電向自主服務智能體進化。

人形機器人領域同樣備受矚目。宇樹、智元等中國企業將展示 G1、X2 量產機型及靈巧手核心部件，並在工廠流水線演示實戰能力，波士頓動力全電動 Atlas 有望首次公開商業化場景；南韓「K-Humanoid」聯盟則由三星投資的 Rainbow Robotics 牽頭，展示從零組件到整機的全鏈。