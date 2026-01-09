〈陸股盤後〉三大指數量價齊揚 滬指漲破4100點 A股成交量飆破3兆人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-01-09 16:30

中國 A 股三大指數周五 (9 日) 同步收紅，上證指數(SSEC) 漲破 4100 點，創近 10 年來新高，成交量亦飆破人民幣 3 兆元大關，

滬指周五收漲 0.92% 至 4120.43 點，深證成指 (SZI) 收高 1.15% 至 14120.15 點，創業板指收紅 0.77% 至 3327.81 點，滬深兩市成交額 3.12 兆人民幣，較上一交易日放量 3224 億，時隔 73 個交易日後再度站上 3 兆元大關，同時也是史上第五次突破 3 兆。

盤面上，AI 應用題材爆發，美年健康、久遠銀海、國新健康漲停；影視、短劇遊戲方向領漲，省廣集團、會暢科技、粵傳媒、易點天下漲停，引力傳媒本周更第 4 度漲停；商業航太概念反覆活躍，魯信創投 11 天內收穫第 9 個漲停板，中國衛通 9 天內五度亮燈，金風科技連 4 天漲停，航太電子也是 6 天內五度亮燈。可控核融合概念延續強勢，弘訊科技、中國一重雙雙連 3 日漲停。

下跌族群方面，腦機介面概念下挫，美好醫療、倍益康跌超 10%。

消息面上，中國國家統計局今 (9) 日公佈 2025 年 12 月 CPI 和 PPI 數據。擴內需促進消費政策措施持續發揮效果，加上居民消費需求增加，CPI 從月減 0.1% 轉為月增 0.2%，年增率 0.8%，扣除食品和能源價格的核心 CPI 亦年增 1.2%。分析認為，CPI、PPI 等數據回暖，進一步印證中國經濟穩定趨勢，為資本市場提供了基本面支撐。

中金表示，展望 2026 年，A 股震盪上行情有望延續，但經歷一定估值修復後，基本面重要性進一步上升。同時，國際貨幣秩序重構邏輯進一步強化，AI 進入應用關鍵期，中國創新產業迎來業績兌現，上述趨勢將持續支持中國資產表現。

湘財證券指出，2026 年 A 股的「開門紅」，是春季行情展開的重要標誌，而春季行情展開的推動力量來自於市場對宏觀面改善的預期，且中國在投資領域提前發力，加上上月 PMI 意外好轉，進一步增強市場對經濟好轉的預期。

該券商還說，長期來看，今年是「十五五」開局首年，中央經濟工作會議給予的政策基調保持 2025 年的積極態勢，將為中國產業升級營造寬鬆的政策環境，長期資金入市相關政策進一步加強，為今年市場繼續保持「慢牛」態勢提供重要支撐。從宏觀短週期視角來看，2026 年新周期可望啟動，對上游週期類產業是利多。目前，市場要強於先前的預期，看好紅利相關的保險、證券類股，以及「十五五」建議指引的航空航太方向跟持續強勢表現的 AI 科技股。