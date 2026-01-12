鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 06:50

摩根士丹利 (MS-US)中國首席經濟學家邢自強周日 (11 日) 在 2026 中國首席經濟學家論壇年會上指出，目前以美元為代表的法幣體系正面臨信用侵蝕，呈現貶值趨勢，能源、貴金屬等戰略資產及部分非傳統法幣體系資產則愈來愈受到市場青睞。

談到美元走勢，邢自強表示，當前美國透過高成長、高通膨壓低實際利率以化解債務的模式，與二戰後手段相似，但長期存在副作用，美元貶值趨勢已逐步顯現。

數據顯示，去年美元指數貶值近 10%，2026 年貶值進程恐將持續。同時，歐洲等經濟體同樣面臨債務高企、赤字膨脹問題且未趕上 AI 革命快車導致經濟落後於美國，這讓已開發國家法幣間的相對匯率波動，本質上是一場「相互比爛」的過程。

從全球貨幣體系演變來看，邢自強認為，受多數經濟體「向內看」政策影響，美元代表的法幣體系基礎正在削弱，法幣以外的戰略資產配置價值凸顯，其中能源、貴金屬等戰略資產相對於法幣體系的增值趨勢更為明確。