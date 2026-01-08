〈大立光法說〉高階鏡頭產品持續開發中 可變光圈鏡頭預計Q3出貨

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-08 19:41

光學股王大立光 (3008-TW) 今 (8) 日召開法人說明會，大立光 2025 年全年稅後純益爲 212.82 億元，全年每股純益爲 159.46 元。由於第一季進入市場需求淡季，大立光執行長林恩平指出，1 月的營收力道遜於去年 12 月的 56.17 億元，且 2 月還將下滑，但營收仍有去年同期的水準。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

不過，林恩平指出，大立光開發的高階產品如可變光圈鏡頭仍在進行中，目前產品規格尚未完全確立，也在協商檢驗的程序中，但預計在第三季可以出貨。至於折疊機鏡頭則在 2026 年年底出貨，但對薄型鏡頭，在去年市場推出的薄型手機銷售市況不佳，也造成其他品牌商對採用此一鏡頭產品打了退堂鼓。

由於去年第四季起的記憶體價格價格大幅走高，成為目前消費性電子產業的銷售的痛點，是否影響手機鏡頭規格的升級，林恩平指出，大客戶仍持續向前開發鏡頭規格，但小型客戶可能因此承擔不起價格走高的影響，傾向於沿用原規格的鏡頭產品。同時，對手機鏡頭的竹發展趨勢，是往更高畫素及看得遠的功能在前進。

據分析，因記憶鱧價格的的上漲，對手機及筆電形成高度的成本壓力，如產品價格調升，可能不利於市場銷售量，甚至以壓低其他零組件規格因應。

以筆電而言，市場研調機構 TrendForce 最新調查結果顯示，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守的背景下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品牌的獲利及定價彈性。因此，TrendForce 再度下調 2026 年全球筆電出貨預估至年減 5.4%，降至近 1.73 億台，以反映品牌面對成本壓力擴大，對庫存、促銷與產品配置採取的保守態度。

TrendForce 指出，倘若 2026 年第二季記憶體價格漲幅未合理收斂，而品牌在無法順利轉嫁成本下，恐將面臨低階、消費型筆電需求進一步走弱，不排除 2026 年全年出貨將朝向悲觀，下探至年減 10.1%。

對於大立光在去年 12 月 19 日決議在台股蛇年封關前執行進場買回的庫藏 2670 張，買回區間每股 1600 元到 3200 元，但跌破此一區間仍可進場買回，如 2670 張全數買滿，也等於買回公司 2% 的股權比例。林恩平今天指出，他留意到大立光在光學股中本益比偏低，「不該是最差的」，因此決定買回自家股票。

大立光 2025 年營收 611.48 億元，創新高，毛利率 50.37%，年減 2.12 個百分點，稅後純益爲 212.82 億元，年減 17.88%，全年每股純益爲 159.46 元。