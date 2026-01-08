昇達科低軌衛星應用助攻 去年12月、Q4及全年營收齊創新高 今年營運續看旺
鉅亨網記者張欽發 台北
隨全球低軌衛星建置已進入密集部署階段，昇達科 (3491-TW) 營收受惠於主要國際衛星計畫的持續推進，低軌衛星應用相關產品出貨表現強勁，推升 2025 年 12 月營收以 3.21 億元續創新高，月增 12.38%，年增 38.46%，全年營收 24.52 億元，創新高，年增幅 5.02%。
昇達科在 2025 年 第四季營收 8.34 億元創新高，季增 72.44%，年增 35.94%。
昇達科在 2025 年前三季營收爲 16.17 億元，毛利率爲 47.3%，稅後純益爲 3.03 億元，每股純益爲 4.6 元。
昇達科隨著主要低軌衛星客戶合作專案項目的擴增，新訂單隨之加速釋出，累加的低軌衛星產品訂單旺，依客戶交期安排超過 60% 在 2025 年第四季出貨，也因此低軌衛星產品營收季增幅度可望達到更亮麗成果。這類訂單能見度的提升，反映主要國際衛星專案已進入密集量產與部署階段，帶動昇達科相關產品出貨動能持續放大。
因應低軌衛星市場持續成長的強勁需求，昇達科同步推進多項擴廠與產能布局計畫，以提升整體供應能力與營運效率，包括台灣汐止廠第一期產能已處於滿載稼動，汐止二期新廠區之高階精密製造及自動化設備與人員陸續進駐，預期於今年底前全面投產。另因應中長期需求，七堵三廠已完成擴建規劃，近期並另於同一園區購置生產廠房，產權移轉程序預計近期完成後，也將加速建置產能。
在昇達科海外產能部分，越南廠已通過重點客戶航太品質管理 (QMS) 稽核，此外，另規劃設置目前越南產能 6 倍規模的新廠區，該項建設工程亦緊湊推進中，未來將作為公司主要海外生產樞紐，有助於提升供應彈性、降低變動成本，進而加速全球布局進程。
