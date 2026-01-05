鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-05 19:08

正處於買回庫藏股期間的光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 56.17 億元，月增 5.2%，年減 0.34%，2025 年全年營收 611.48 億元，創新高，年增 2.84%。而就 1 月的客戶拉貨動能而言 ，預估將較 12 月略減。

大立光 2025 年第四季營收 172.19 億元，季減 2.6%，年減 5.44%。

‌



同時，大立光在 2025 年 12 月的出貨結構，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 0-10%。

大立光 2025 年 1-9 月營收 439.29 億元，毛利率 51.38%，年增 1.93 個百分點，稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。

大立光將在 1 月 8 日召開 法人說明會，執行長林恩平將提出第四季的獲利表現及 2026 年展望，目前法人圈關注大立光切人矽光子及光纖事業的進度。

大立光在上 月 19 日董事會決議在每股 3200 元以下，執行買 2670 張庫藏股。