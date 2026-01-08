鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-08 22:01

PCB 廠定穎 (3715-TW) 已完成旗下超穎電子在上海 A 股的上市掛牌，同時，定穎今 (8) 日晚間公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 19.69 億元續創新高，月增 8.73%，年增 27.2%，全年營收 195.04 億元，也創新高，年增 10.2%。

定穎董事長黃銘宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

定穎 2024 年第四季營收爲 54.79 億元， 創新高，季增 13.2%，年增 18.08%。

‌



定穎今天成交量高達 6.5 萬張，並獲三大法人同步買超 16790 張，其中由外資買超高達 14608 張，盤中股價一度觸及漲停 128.5 元，收盤上漲 10 元，報 127 元。

定穎在泰國一廠完工量產後，規劃持續擴充在泰國的新產能，定穎預估泰國廠在完成進一步的擴充之後，每年將可望增逾 60 億元的產值。

定穎 2025 年第三季營收 48.4 億元，毛利率 19.39%，季減 2.09 個百分點，年減 4.44 個百分點，第三季稅後純益 1.42 億元，季減 45.22%，年減 45.01%，每股純益 0.51 元。 2025 年 1-9 月營收 140.25 億元，毛利率 19.95%，年減 4.67 個百分點，稅後純益 6.66 億元，年減 24.37%，每股純益 2.4 元。

同時，定穎也將以發行無擔保可轉換公司債、辦理現金增資案籌資，其中發行 5900 張現增股訂價以每股 105 元發行，將募集 6.195 億元。並已完成募集。

定穎的這一波台灣資本市場籌資案是由凱基證券主辦，主要籌資內容是擬發行現增股 5900 張，同時發行無擔保可轉換公司債 2 筆，面額合計 15 億元。