鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-08 13:42

隨著近年 AI 題材延燒，道瓊、標普指數持續雙創新高，也帶動了大盤連日破新高大漲，包括昨 (7) 日單日成交量放大到 8,530 億元寫新高，加上櫃買合計首度突破 1 兆元，創歷史新高量，有投資人擔憂「高檔換手將崩盤」。對此，今 (8) 日分析師表示，台股持續爆量，但主要是 AI 強勁改變產業趨勢，籌碼影響因素淡化所致，投資人不需過於擔憂。

台股爆量漲不動了？ 分析師：AI改變產業趨勢、指數受籌碼影響因素淡化。(鉅亨網資料照)

台股本周持續出現連日漲勢，在攻上 30576.3 點天價後，今 (8) 日雖出現開低震盪格局，盤中一度由黑翻紅拉回小漲，攻上 30,593 點再寫新高，收盤時成交量估 7,365 億元，大盤已連續４日單日交易量皆破 7,000 億元以上。成交金額常被視為反映市場活躍程度與資金參與度的指標之一，也有投資人擔憂市場過熱，是否已進入高檔風險風險區的多空論戰。

‌



對此，國泰證券證期處協理蔡明翰表示，台股在去 (2025) 年聖誕節前量能較低，聖誕節後補量為市場正常的現象，過往大盤也有這樣的走勢，但此次量能大噴發，主要是因為台股短線漲幅強勢，導致正乖離偏高，量能持續擴大的「多空對戰」，主要是因為美股持續走強，導致資金不斷挹注，台股有量的狀況下，有震盪格局正常，但也並非代表未來是偏多或是偏空走勢，投資人不需過度擔憂。

蔡明翰指出，目前從基本面上觀察，本周指數大漲創高，主因為台積電 ADR (TSM-US) 大漲是影響台股走勢最重要指標，目前影響台股最大指標也並非僅是籌碼影響，而是在台積電 ADR 持續上漲影響。

近期有立委也指出，台股創新高卻是科技股獨強、傳產疲弱的結構失衡現象，有 65% 的公司股價仍在年線之下，並非經濟全面起飛的證明。