鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-07 18:50

高雄岡山站前再添城市新地標。高雄捷運 RK1 岡山車站（西基地）捷運聯合開發案今 (7) 日舉行動土，投資人達麗建設 (6177-TW) 預計投入約 27 億元，總開發樓地板面積近 1.3 萬坪。預計在 2030 年 6 月完工，將開發出 360 戶住宅，估計總銷約 53 億元。

高雄捷運 RK1 岡山車站（西基地）捷運聯合開發案結合捷運、台鐵及周邊產業園區資源，形塑岡山站前嶄新門戶意象，帶動區域商業與產業發展。達麗董事謝志長指出，此一高雄捷運聯開案，真正具備「捷運到站就到家」的居住優勢，最快在 2027 年第三季公開。

高雄捷運 RK1 站西基地開發案電腦模擬圖。（圖：高雄捷運局提供）

高雄市副市長林欽榮致詞時表示，岡山捷運站位於路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的重要樞紐。隨著橋頭科學園區建設推進及捷運岡山路竹延伸線持續興建，岡山將成為連結產業發展與生活機能的關鍵節點。RK1 西基地原為果菜市場，因腹地有限，已於 2020 年底完成搬遷。為活絡地區發展，市府推動捷運聯合開發，將土地使用分區由第一種商業區變更為捷運開發區，強化商業機能，打造岡山車站新地標。

捷運工程局局長吳嘉昌指出，RK1 捷運站自 2024 年 6 月 30 日正式通車以來，日均運量約 3,100 人次，至 2025 年已成長至約 3,800 人次，運量提升約 22.5%，並持續成長中。

除捷運建設外，岡山火車站的改善亦是各界共同努力的成果。過去火車站僅設前站出入口，後站居民需繞行較遠路程才能進站，在地方民意代表及各界爭取下，成功獲得前瞻計畫補助 1.8 億元，興建跨站天橋，並於前年 6 月與捷運 RK1 站同步啟用，實現前後站完整串聯，讓岡山正式融入高雄捷運生活圈。