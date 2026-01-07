鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-07 12:55

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄。已完工 7 年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年 11 月 17 樓交易總價 11.1 億元、單價 364 萬元，成為台灣豪宅單價王，而總價則僅次於 2022 年「文華苑」13.74 億的交易，為豪宅總價亞軍。

根據實價登錄歷年台北市豪宅單價排名，排名第二的是位於大安區的「One Park Taipei 元利信義聯勤」，2021 年 6 月高樓層以單價 299 萬元成交，與「陶朱隱園」的每坪 364 萬元已有明顯差距。緊隨其後的是老牌指標豪宅「帝寶」，於 2013 年以 298.2 萬元成交；第四、五名則分別是 2014 年成交的「信義富邦國際館」未拆分車位的單價 292 萬元，因是一樓包含寬廣的庭院，屬於特殊條件戶別產品，因此創造高單價表現；以及 2015 年成交的「西華富邦」每坪 290.6 萬元。

‌



第一建經研究中心副理張菱育分析，「陶朱隱園」引起國際豪客關注，不僅因為它的造型特殊，價格定位更遠遠超越台灣央行前總裁彭淮南的豪宅單價防線，推高台灣房價的天花板，並和其他豪宅拉開明顯差距，歷來高單價豪宅的第二到四名皆落在每坪 290 萬 - 300 萬元之間，顯示出「陶朱隱園」單價一舉突破 360 萬元，為台灣豪宅市場樹立了難以企及的新高點。

觀察台灣豪宅總價，目前僅「文華苑」和「陶朱隱園」總價超過十億，其他包括「勤美璞真」、「松濤苑」和「皇翔御琚」也都要價 8-9 億元，當中更不乏無貸款交易，說明這些豪宅買方財力沒有最高，只有更高。

張菱育指出，雖然近年來的限貸令縮減了貸款的彈性，但富豪選擇現金購屋的策略，更多是考量到避開繁瑣的審核流程，以及確保財務隱私與交易速度等因素。不論政策環境如何變動，這群高資產族群始終看重資產的穩健性與未來性，而非短期貸款的槓桿效益。因此，具備稀缺地段與增值潛力的核心資產，無論在何種政策背景下，依然是層峰客群眼中分散風險、鎖定財富的最佳工具。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察歷來高價豪宅的買方，為上市櫃公司或經營國際事業的富豪家族，資產累積夠久，且品味養成和價值觀也都和頂級豪宅服務匹配，因此著眼的不僅是資產增值，更多的是在於入住這些豪宅所代表的生活品味和財富地位。

張旭嵐指出，這些能讓豪客甘心買單的頂級豪宅，除了地段價值，和硬體規劃，更多是以軟實力取勝。以豪宅總價王「文華苑」來說，算是台灣第一個以高檔飯店式管理為訴求的豪宅，結合豪華五星飯店－東方文華的管家服務，在豪宅界引領五星飯店管家服務的趨勢，包括「西華富邦」結合萬豪酒店，也是指標型飯店式服務頂級豪宅；而近年熱賣的「One Park Taipei 信義聯勤」標榜全天候「黑卡級」管家服務，這些豪宅皆以軟實力爭取富豪目光，訂私人飛機或米其林餐廳都使命必達，凸顯台灣豪宅早已超脫不動產本身價值。