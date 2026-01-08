川普指示 美國退出66個國際組織 31個是聯合國機構

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-08 08:16

據《美聯社》報導，美國總統川普周三（7 日）簽署總統備忘錄，指示美國退出 66 個「不再服務於美國利益」的國際組織。

美國退出66個國際組織。（圖：Shutterstock）

美國白宮當日發表聲明，稱根據該備忘錄，美國政府將停止對 66 個國際組織、機構及委員會的參與和資助，包括 35 個非聯合國組織和 31 個聯合國機構。

白宮在社交媒體相關動態中強調：「美國優先。」（AMERICA FIRST）

《美聯社》獲取的部分清單顯示，本次美國退出的國際組織多與聯合國相關，涵蓋聚焦氣候、勞工等議題的各類機構、委員會與咨詢小組，川普政府將其歸類為迎合多元主義及「覺醒」倡議的組織。

美國國務院在聲明中提到：「川普政府發現這些機構職能重疊、管理不善、無存在必要、浪費資金、運作低效，部分機構被別有用心者操控，推行有悖於美國利益的議程，甚至對美國的主權、自由及整體繁榮構成威脅。」

這是美國退出全球機構的最新動作。此前川普政府已暫停向世界衛生組織、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處、聯合國人權理事會、聯合國教科文組織等機構提供支持。

美國在聯合國繳費問題上也採取「選擇性參與」策略，僅支持符合川普議程且服務於美國利益的機構與項目。

國際危機組織聯合國事務負責人福蒂（Daniel Forti）說：「我們可以看到，當下美國的多邊主義政策已徹底固化，那就是『要嘛聽我的，要嘛走人』，清晰地表明美國希望國際合作必須按自己的條件展開。」