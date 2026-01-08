search icon



伊朗爆發大規模示威 席捲全國一半省份 至少36人死亡

鉅亨網編譯鍾詠翔

近期伊朗全國多地爆發大規模示威，抗議嚴重的通貨膨脹和貨幣暴跌，據英國《BBC》等外媒周二（6 日）報導，持續一周多的抗議已擴散到伊朗一半以上省份。

cover image of news article
伊朗爆發大規模示威，席捲全國一半省份。（圖：Shutterstock）

網絡上流傳的影片顯示，伊朗全國 50 多個城鎮出現反政府示威和集會，包括拉扎維霍拉桑省首府馬什哈德市、庫姆省首府庫姆市等主要城市。


《BBC》指出，在分析網上 100 多個影片的拍攝地點和拍攝時間後發現，伊朗 31 個省份中至少 17 個爆發示威。

伊朗多地抗議者已經與伊朗安全部隊起衝突。例如，在伊朗西部伊拉姆省的城鎮馬勒克沙希，3 日示威集會現場傳出槍聲。「人權組織」宣稱這起槍擊事件造成 4 人死亡。

在伊拉姆省首府伊拉姆市，影片顯示伊朗安全部隊疑似向示威者開槍，闖入霍梅尼醫院，伊朗總統佩澤希齊揚已下令調查此事。

影片也拍到示威者襲擊安全部隊的畫面。在庫姆市，示威者向安全部隊投擲石塊，還有示威者使用簡易噴火器攻擊一名騎摩托車的安全部隊成員。

在西部的洛雷斯坦省阿茲納，安全部隊與示威者發生暴力衝突，一些示威者試圖闖入當地警察局，並縱火焚燒多輛警車。

當地時間 6 日晚間，示威規模仍在擴大，伊拉姆省阿卜達南市爆發大規模示威，大批抗議者在街頭舉行遊行。

在伊朗首都德黑蘭，許多商販關閉店鋪，與身著防暴裝備的安全部隊對峙，發生衝突，一些示威者對安全部隊高喊「自由」等口號。

伊朗政府尚未公布抗議示威傷亡人數，反對伊朗政府的「人權組織」則聲稱至少 36 人在騷亂中死亡。 


伊朗抗議通膨
