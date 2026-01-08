鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-08 07:57

美國東部時間周三（7 日）8 時 43 分，美國歐洲司令部在社交媒體上發布消息，稱在北大西洋扣押一艘油輪，據稱這艘船懸掛俄羅斯國旗。約半小時後，美國南方司令部宣布在國際水域扣押一艘無國籍油輪，兩船均與委內瑞拉有關。

美國防部長赫格塞思當天在社交媒體上發文，表示美國對「受制裁委內瑞拉石油的封鎖在全球範圍內仍然有效」。

美國歐洲司令部當天在社交媒體上說：「美國司法部和國土安全部在與戰爭部協調下，宣布扣押『貝拉 1 號』油輪，理由是其違反美國制裁。該船被美國海岸警衛隊『芒羅號』追蹤後，在北大西洋海域被扣押，依據是聯邦法院簽發的逮捕令。」

「貝拉 1 號」油輪在 2025 年 12 月曾被美國海岸警衛隊追趕，其間這艘油輪在船身塗上俄羅斯國旗圖案，改名為「水手號」。該油輪原計劃在委內瑞拉裝載石油，但被美國封鎖未能靠岸，目前處於空載狀態。

美國白宮新聞秘書萊維特周三在記者會上說，美國政府將繼續對所有非法運輸石油船隻實施禁運，被扣油輪上船員可能被帶到美國接受審判。