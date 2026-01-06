鉅亨網新聞中心
儘管全球股市在 2025 年受 AI 狂熱和寬鬆貨幣政策預期推動下創下歷史新高，但分析師與基金經理人普遍警示，市場正低估一項重大風險：由科技投資熱潮和政府刺激措施共同引發的「通膨再度上行」。
隨著美國、歐洲和日本政府的刺激措施持續，加上 AI 浪潮，預計將在 2026 年重新點燃全球經濟增長。然而，這也讓基金經理人開始為通膨加速做準備，擔心各國央行可能因此結束降息週期，甚至重啟升息，從而抑制流入「AI 痴迷型」市場的寬鬆資金。
AI 投資成本失控 通膨壓力持續
通膨壓力的主要驅動因素之一，來自於科技巨頭在 AI 基礎設施上的大規模投資。微軟 (MSFT-US) 、Meta(META-US) 和谷歌 (GOOGL-US) (GOO-US) 等「超大規模雲端服務商」斥資數兆美元競相建設新數據中心，正以驚人的速度消耗能源和先進晶片。
摩根士丹利策略師 Andrew Sheets 預測，受企業在 AI 領域的大規模資本支出影響，晶片和電力成本將只升不降，美國消費者通膨率可能持續高於聯準會 2% 的目標，至少到 2027 年底。
德意志銀行預計，到 2030 年，AI 數據中心的資本支出可能高達 4 兆美元，這項快速推進的工程可能在晶片和電力領域造成供應瓶頸，進一步推高投資成本。
貨幣緊縮恐成「刺破泡沫的針」
面對通膨風險回歸，市場擔憂央行將採取貨幣緊縮措施，這被視為對當前股市泡沫的「一根針」。
英國皇家倫敦資產管理公司多資產主管 Trevor Greetham 表示，若全球通膨在 2026 年底明顯走高，他不會感到意外。他指出，貨幣環境趨緊將削弱投資者對投機性科技資產的興趣、提高 AI 項目的融資成本，並壓縮科技公司的利潤和股價。
英傑華投資（Aviva Investors）在其 2026 年展望報告中亦指出，央行結束降息週期甚至重新升息，將成為市場面臨的關鍵風險。
市場已現早期緊張情緒
事實上，市場已開始顯現對成本上升和 AI 投資可能過度的擔憂跡象，包括甲骨文 (ORCL-US) 在披露支出大幅飆漲後，股價隨即暴跌；博通 (AVGO-US) 也警告高利潤率將受到擠壓後，股價下滑。
資產管理公司 Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 總結：「通膨可能會開始嚇到投資者，並導致市場出現裂痕。」分析師建議投資人需重新評估 AI 項目的真實報酬率，以應對不斷攀升的成本壓力。
下一篇