儘管全球股市在 2025 年受 AI 狂熱和寬鬆貨幣政策預期推動下創下歷史新高，但分析師與基金經理人普遍警示，市場正低估一項重大風險：由科技投資熱潮和政府刺激措施共同引發的「通膨再度上行」。

隨著美國、歐洲和日本政府的刺激措施持續，加上 AI 浪潮，預計將在 2026 年重新點燃全球經濟增長。然而，這也讓基金經理人開始為通膨加速做準備，擔心各國央行可能因此結束降息週期，甚至重啟升息，從而抑制流入「AI 痴迷型」市場的寬鬆資金。

AI 投資成本失控 通膨壓力持續

摩根士丹利策略師 Andrew Sheets 預測，受企業在 AI 領域的大規模資本支出影響，晶片和電力成本將只升不降，美國消費者通膨率可能持續高於聯準會 2% 的目標，至少到 2027 年底。

德意志銀行預計，到 2030 年，AI 數據中心的資本支出可能高達 4 兆美元，這項快速推進的工程可能在晶片和電力領域造成供應瓶頸，進一步推高投資成本。

貨幣緊縮恐成「刺破泡沫的針」

面對通膨風險回歸，市場擔憂央行將採取貨幣緊縮措施，這被視為對當前股市泡沫的「一根針」。

英國皇家倫敦資產管理公司多資產主管 Trevor Greetham 表示，若全球通膨在 2026 年底明顯走高，他不會感到意外。他指出，貨幣環境趨緊將削弱投資者對投機性科技資產的興趣、提高 AI 項目的融資成本，並壓縮科技公司的利潤和股價。

英傑華投資（Aviva Investors）在其 2026 年展望報告中亦指出，央行結束降息週期甚至重新升息，將成為市場面臨的關鍵風險。

