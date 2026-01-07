營收速報 - 群聯(8299)12月營收87.12億元年增率高達92.68％
今年1-12月累計營收為726.64億元，累計年增率23.29%。
最新價為1675元，近5日股價上漲20.52%，相關半導體類指數上漲4.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1216 張
- 外資買賣超：-322 張
- 投信買賣超：-155 張
- 自營商買賣超：+1693 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|87.12億
|93%
|24%
|25/11
|70.22億
|62%
|-1%
|25/10
|70.65億
|90%
|8%
|25/9
|65.15億
|47%
|10%
|25/8
|59.34億
|23%
|4%
|25/7
|56.88億
|21%
|-8%
群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
