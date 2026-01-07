search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 群聯(8299)12月營收87.12億元年增率高達92.68％

鉅亨網新聞中心

群聯(8299-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣87.12億元，年增率92.68%，月增率24.07%。

今年1-12月累計營收為726.64億元，累計年增率23.29%。

最新價為1675元，近5日股價上漲20.52%，相關半導體類指數上漲4.78%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1216 張
  • 外資買賣超：-322 張
  • 投信買賣超：-155 張
  • 自營商買賣超：+1693 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 87.12億 93% 24%
25/11 70.22億 62% -1%
25/10 70.65億 90% 8%
25/9 65.15億 47% 10%
25/8 59.34億 23% 4%
25/7 56.88億 21% -8%

群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收群聯

相關行情

台股首頁我要存股
群聯1675+3.72%
美元/台幣31.521+0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#高檔出貨

偏強
群聯

71.43%

勝率

#營收創高股

偏強
群聯

71.43%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty