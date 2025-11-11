乾杯拓牛舌事業 首推牛舌定食品牌、寵物食品拚銷量翻倍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-11 19:23

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (11) 日宣布啟動牛舌事業，推出全新炭火燒牛舌定食專賣店品牌「牛舌佑介」，以打破市場價格帶的 390 元起實惠價強勢切入，首店預計 12 月 21 日進駐台北統一時代百貨 B2，並規劃 2026 年將再鎖定百貨商場共展店 3 家。

乾杯啟動牛舌事業。(鉅亨網記者王莞甯攝)

乾杯董事長平出莊司表示，台灣牛舌市場需求蓬勃，旗下燒肉品牌中，牛舌穩居最熱賣單品，每年銷售近 30 萬份，換算平均每 5 位顧客中即有 1 人點購，尤其今年多家日本牛舌品牌紛紛來台插旗引發排隊熱潮，顯示國人對牛舌的愛好。

‌



平出莊司也強調，此次「牛舌佑介」不僅是品牌拓展，將透過「外販 × 餐飲 × 寵物」三大事業線的整合，從上游採購原料、中段加工技術、到下游涵蓋餐飲和寵物零食的全牛舌利用，形成核心競爭優勢，並成為乾杯未來成長的另一穩定支柱。

乾杯進一步說明，牛舌中僅 47% 中後段部位可供人食用，其餘 53% 則轉做高附加值的寵物品牌「毛孩乾杯」原料，開牛舌品牌也可因應毛孩乾杯連年翻倍成長的需求。

牛舌佑介推出後，乾杯預估，單店每月預計可增加約 1 噸寵物食品的牛舌原料供應，穩定提升毛孩乾杯的原料來源。

牛舌佑介定食價格 390 元起，客單價設定於 550-600 元之間，由乾杯透過與全球牛舌採購量排名第三的日鐵物產長期合作，具備穩定且優先的採購管道。