鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-13 12:50

根據國際諮詢機構 Benchmark Mineral Intelligence(BMI)周五 (13 日) 發布的最新數據，受中美電動車政策調整影響，今年 1 月全球電動車註冊量年減 3% 至近 120 萬輛，但中國電動車「出海」動能成為亮點。

全球電動車1月銷量下滑3%！中國車廠本土銷量腰斬 卻靠「出海」狂潮碾壓美歐(圖:shutterstock)

數據顯示，中國上月電動車銷量年減 20% 至不到 60 萬輛，創近兩年新低，主因購置稅調整與補助政策退場，但中國電動車出口正快速擴張，今年恐迎出口爆發期。

‌



反觀美國，自 2023 年 9 月 30 日取消 7500 美元電動車稅收抵免後，市場持續遇冷，上月銷量年減 33% 至 8.5 萬多輛，創 2022 年初以來新低。

更引發業界擔憂的是，美國總統川普周四 (12 日) 宣布撤銷環保署 2009 年關於「溫室氣體危害公共健康」的科學認定，此舉恐動搖美國推動電動車發展的法律基礎，導致電動車政策進一步倒退。

歐洲市場則呈現不同態勢，上月電動車註冊量年增 24% 至 32 萬餘輛，但成長速度為去年 2 月以來最低。

值得關注的是，受泰國激勵政策及南韓、巴西市場拉動，「其他地區」1 月銷量大幅年增 92% 至近 19 萬輛，創歷史新高。