鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-07 11:15

2026 年國際消費電子展 (CES) 周二 (6 日) 在美國拉斯維加斯開幕，中國企業在核心展區的存在感顯著提升。

受三星電子、SK 集團等韓企調整參展策略影響，中國企業迅速填補主會場拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 空白，成為展會焦點。

‌



三星今年首次未在主會場設展，轉而在永利酒店打造 4628 平方公尺獨立展館，三星去年佔據的 LVCC 核心展位，由中國 TCL 接手並升級為全場最大展館。

開展首日，TCL 展區人流如織，入口處超大尺寸顯示器營造強烈視覺衝擊，集中展示下一代顯示技術與 AI 產品矩陣，包括自主「SQD-Mini LED」螢幕、行動裝置、穿戴式裝置及 AR 眼鏡等。

值得關注的是，TCL 再次帶來全球首款模組化 AI 陪伴機器人 TCL AiMe，外型酷似嬰兒玩偶，可透過互動執行指令，三台不同名字的機器人與主持人配合表演，引發觀眾熱烈掌聲。

TCL 去年的展位則由海信接手，後者在展館正面展示 116 吋 RGB Mini LED 電視，並重點呈現以 AI 家電互聯為核心的智慧家庭生態。

去年 SK 集團的綜合展館區域則被追覓科技 (Dreame) 進駐。這家以掃地機器人聞名的中國企業，此次拓展至電視、冰箱、空調等多條產品線，展現整合家電轉型的決心。