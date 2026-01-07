鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-07 13:09

台亞 (2340-TW) 於 1 月 6 日美國時間分別攜手晉弘科技子公司晉昇智能及麗臺生醫 (2465-TW)，於美國消費性電子展 CES 2026 聯合發表非侵入式血糖監測技術與智慧穿戴裝置，向全球市場展現台灣智慧醫療的創新能量。

台亞攜晉昇、麗臺 推出非侵入式血糖感測手錶。(圖：麗臺提供)

台亞此次展出全球首發、業界唯一的非侵入式無創血糖趨勢追蹤智慧穿戴解決方案，同步亮相非侵入式無創血糖感測智慧手錶，並與晉昇共同發表 HUSD-HS2 模組，提供非侵入式血糖檢測新技術。

台亞董事長李國光表示，公司與麗臺生醫雙方看好市場上龐大的減重、健康管理需求以及兒童控糖問題，透過此裝置使用者能了解食物、運動和日常活動影響血糖的變化，即時回饋血糖趨勢。李國光強調，HUSD 技術使得非侵入式血糖檢測不再只是概念，讓廣大的糖尿病患者與需要健康管理族群可以不再透過傳統扎針方式來進行控醣管理。

台亞與麗臺生醫合作的非侵入式無創血糖智慧手錶只需穿戴於手腕，以不刺穿皮膚方式，透過台亞的 HUSD 感測技術感測皮下組織液中的葡萄糖濃度，以更舒適與安全的方式進行血糖連續監測。此項裝置搭配麗臺生醫深耕多年的 AI 演算法與智慧健康雲平台，使用者可透過 APP 即時查看血糖波動並分析血糖趨勢，目前已達到 MARD 誤差率約小於 15%。

產品採用台亞領先的半導體製程與麗臺生醫的系統整合能力，確保裝置在長時間使用下仍維持高準確度與續航力，免除目前市面上的一般測糖裝置一次配戴僅可使用 10 至 14 天而需重複購買裝置的困擾。

台亞與麗臺生醫雙方於日前完成無創血糖量測裝置合作協議的簽署，預告未來將推出智慧指環、手環和其他更多元的智慧穿戴裝置。

初期將聚焦於健康促進與疾病預防市場，解決現代人最關注的代謝症候群問題，並透過長時間配戴相關裝置所累積的大數據，作為未來申請輔助醫療器材認證的重要基礎。台亞半導體副董事長暨日亞化學專務取締役戴圳家表示，這項世界首發的合作成果意味著台亞從感測元件供應商成功跨足系統解決方案的領域。

台亞與晉昇共同發表的 HUSD-HS2 模組為 Healthcare Series 2，已完成多項內部與臨床前驗證，在健康人群測試群組的單點單次空腹血糖值平均 MARD 值已可達到約小於 10%。

HUSD 技術在經濟部 A + 企業創新研發淬鍊計畫支持下，由台亞領軍旗下子公司星亞視覺、和亞智慧、上亞科技與晉弘科技子公司晉昇智能感測及臺北醫學大學，為非侵入式血糖監測所開發的光學感測技術。

該技術採用多顆先進的短波紅外 SWIR 高密度複合元件，並結合表面光學多層膜技術打造的光學感測方案，相較於市面上不穩定的非侵入測量方式，此技術能大幅提升訊號穩定性與準確度。

目前將持續優化感測結構與 AI 演算法，預計在未來推出 HUSD-HS3 朝醫療級所要求的 MARD 小於 10% 誤差率目標推進，並評估導入 AI 訊號分析技術，未來更規劃發展 HUSD-MS 平台搶攻醫療級血糖監測市場。

晉弘科技董事長鄭竹明表示，晉弘在整個計畫中扮演最終智慧醫療應用產品製造的重要角色，以通過醫療器材認證作為目標，致力打造出創新的醫療級非接觸式血糖感測裝置來造福更多血糖患者。

戴圳家表示，HUSD 技術的最大價值在於徹底解放使用者對扎針的恐懼與依賴，台亞獨家的短波紅外光技術讓血糖監測變得自然無痛，將持續挑戰訊號穩定度上的技術藩籬，目標從消費電子跨越到專業醫療級應用。