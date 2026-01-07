營收速報 - 2026年1月7日台股中小型公司12月營收一覽（新增158家）
截至台北時間2026年1月7日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計282家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|太景*-KY-生技醫療業
|2.24億
|6482.8%
|致和證-金融保險業
|4.25億
|6185.4%
|榮炭-電子零組件業
|1.58億
|465.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太景*-KY-生技醫療業
|2.24億
|5327.1%
|欣巴巴-建材營造業
|7.27億
|393.2%
|皇將-生技醫療業
|3.63億
|197.2%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達282家。其中營收年增大於 25％有94家，年增小於-20％有35家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|39家
|介於10～50億
|>= 0%
|48家
|介於10～50億
|< 0%
|23家
|介於10～50億
|<= -20%
|26家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|55家
|小於10億
|>= 0%
|53家
|小於10億
|< 0%
|29家
|小於10億
|<= -20%
|26家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|太景*-KY-生技醫療業
|2.24億
|6482.8%
|致和證-金融保險業
|4.25億
|6185.4%
|台睿-生技醫療業
|554萬
|2014.5%
|達麗-建材營造業
|61.99億
|1398.0%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,128萬
|721.3%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太景*-KY-生技醫療業
|2.24億
|5327.1%
|達麗-建材營造業
|61.99億
|1550.1%
|欣巴巴-建材營造業
|7.27億
|393.2%
|華友聯-建材營造業
|1.34億
|369.9%
|合一-生技醫療業
|3,062萬
|273.1%
