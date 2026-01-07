search icon



鉅亨速報

營收速報 - 2026年1月7日台股中小型公司12月營收一覽（新增158家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月7日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計282家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
太景*-KY-生技醫療業 2.24億 6482.8%
致和證-金融保險業 4.25億 6185.4%
榮炭-電子零組件業 1.58億 465.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太景*-KY-生技醫療業 2.24億 5327.1%
欣巴巴-建材營造業 7.27億 393.2%
皇將-生技醫療業 3.63億 197.2%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達282家。其中營收年增大於 25％有94家，年增小於-20％有35家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 39家
介於10～50億 >= 0% 48家
介於10～50億 < 0% 23家
介於10～50億 <= -20% 26家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 55家
小於10億 >= 0% 53家
小於10億 < 0% 29家
小於10億 <= -20% 26家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
太景*-KY-生技醫療業 2.24億 6482.8%
致和證-金融保險業 4.25億 6185.4%
台睿-生技醫療業 554萬 2014.5%
達麗-建材營造業 61.99億 1398.0%
心誠鎂-生技醫療業 1,128萬 721.3%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太景*-KY-生技醫療業 2.24億 5327.1%
達麗-建材營造業 61.99億 1550.1%
欣巴巴-建材營造業 7.27億 393.2%
華友聯-建材營造業 1.34億 369.9%
合一-生技醫療業 3,062萬 273.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


