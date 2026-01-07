search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉台積電稍息 跌逾200點中止攻高 站穩3萬點爆量換手整理

鉅亨網記者黃皓宸 台北

 全球消費性電子指標活動 CES 大展進行中，在 AI 持續發酵帶動下，科技股表現亮眼，美股前晚全數走高，道瓊、標普 500 寫下新高，台股在今 (7) 日暫終結連 4 日創高氣勢，早盤遇到賣壓襲擊，在權值股台積電 (2330-TW) 下跌影響，指數開低走低一度下跌逾 270 點，盤面上以塑化股、記憶體族、電線電纜類股表現較佳，大盤暫報 30,375 點下跌 203.6 點或 0.65%，成交量也暫報 1.1 兆元。

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電稍息 跌逾200點中止攻高 站穩3萬點多頭休整。(鉅亨網資料照)

櫃買 (OTC) 指數部分則是開高走高，盤中一度漲逾 1.2%、一度觸及 282.45 點創 24 年來新高點，表現優於集中市場。


權值股部分漲跌互見，台積電開低走低，一度下跌 40 元或 2.35%，1,665 元；台達電 (2308 -TW) 開高走低一度跌半根，股價力守千元大關，台光電 (2383-TW) 漲多賣壓沉重一度亮燈跌停、貿聯 - KY(3665-TW) 跌 9.52%、智邦 (2345 -TW) 跌 4%，鴻海 (2317-TW) 暫收平盤；聯電 (2303-TW) 亮燈飆漲停，致茂 (2360-TW) 漲 7.12%、日月光投控 (3711-TW) 漲 1.65%。

觀察今日盤面上，記憶體類股部分，受惠報價持續創高加上 AI 題材續夯，創見 (2451-TW) 亮燈漲停，凌航 (3135-TW) 漲 8.89%、廣潁 (4973-TW) 找 8.73%、旺宏 (2337-TW) 漲 6.87%、南亞科 (2408-TW) 漲半根停板。

塑化股部分，南亞 (1303-TW) 亮燈漲停、台塑 (1301-TW) 漲 7%，國喬 (1312-TW) 亞聚 (1308-TW)、台化 (1326-TW)、台聚 (1304-TW) 齊漲逾半根停板以上。

法人表示，台股已連續 4 日創新高，多頭氣勢強勁，隨著均線乖離持續擴大，應提防技術面調整，但在短多格局改變前，無須預設立場，提醒投資人操作續以熱門股為主，參考短期均線進行汰弱換強因應。

美股前晚收盤部分，道瓊指數上漲 484.9 點或 0.99%，收 49,462.08 點；那斯達克上漲 151.351 點或 0.65%，收 23,547.173 點；S&P 500 上漲 42.77 點或 0.62%，收 6,944.82 點；費半指數上漲 204.474 點或 2.75%，收 7,650.92 點。


文章標籤

台積電鴻海台達電台塑台股開盤TOP

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006944.81+0.62%
費城半導體7650.932.75%
NASDAQ23547.17+0.65%
道瓊指數49462.080.99%
國喬11.9+5.31%
聯電54.1+9.96%
台化32.5+4.17%
凌航95.8+6.56%
台積電1680-1.47%
台光電1605-5.31%
貿聯-KY1435-8.89%
鴻海240.5+1.91%
致茂927+8.29%
台塑40.65+6.41%
日月光投控277.5+2.21%
亞聚13.5+5.47%
廣穎43.95+9.60%
旺宏57.6+9.92%
南亞科243+6.35%
南亞64.7+9.85%
創見238+9.93%
台聚11.3+7.11%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
國喬

95.24%

勝率
中強短弱
台化

87.5%

勝率
中強短弱
聯電

44.44%

勝率

#波段上揚股

偏強
國喬

95.24%

勝率
中強短弱
台化

87.5%

勝率
中強短弱
聯電

44.44%

勝率

#多頭均線上攻

中強短弱
台化

87.5%

勝率
中強短弱
聯電

44.44%

勝率

#帶量突破均線糾結

中強短弱
台化

87.5%

勝率
中強短弱
聯電

44.44%

勝率

#動能指標上漲股

中強短弱
台化

87.5%

勝率
中強短弱
聯電

44.44%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty