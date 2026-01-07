〈台股開盤〉台積電稍息 跌逾200點中止攻高 站穩3萬點爆量換手整理
鉅亨網記者黃皓宸 台北
全球消費性電子指標活動 CES 大展進行中，在 AI 持續發酵帶動下，科技股表現亮眼，美股前晚全數走高，道瓊、標普 500 寫下新高，台股在今 (7) 日暫終結連 4 日創高氣勢，早盤遇到賣壓襲擊，在權值股台積電 (2330-TW) 下跌影響，指數開低走低一度下跌逾 270 點，盤面上以塑化股、記憶體族、電線電纜類股表現較佳，大盤暫報 30,375 點下跌 203.6 點或 0.65%，成交量也暫報 1.1 兆元。
櫃買 (OTC) 指數部分則是開高走高，盤中一度漲逾 1.2%、一度觸及 282.45 點創 24 年來新高點，表現優於集中市場。
權值股部分漲跌互見，台積電開低走低，一度下跌 40 元或 2.35%，1,665 元；台達電 (2308 -TW) 開高走低一度跌半根，股價力守千元大關，台光電 (2383-TW) 漲多賣壓沉重一度亮燈跌停、貿聯 - KY(3665-TW) 跌 9.52%、智邦 (2345 -TW) 跌 4%，鴻海 (2317-TW) 暫收平盤；聯電 (2303-TW) 亮燈飆漲停，致茂 (2360-TW) 漲 7.12%、日月光投控 (3711-TW) 漲 1.65%。
觀察今日盤面上，記憶體類股部分，受惠報價持續創高加上 AI 題材續夯，創見 (2451-TW) 亮燈漲停，凌航 (3135-TW) 漲 8.89%、廣潁 (4973-TW) 找 8.73%、旺宏 (2337-TW) 漲 6.87%、南亞科 (2408-TW) 漲半根停板。
塑化股部分，南亞 (1303-TW) 亮燈漲停、台塑 (1301-TW) 漲 7%，國喬 (1312-TW) 亞聚 (1308-TW)、台化 (1326-TW)、台聚 (1304-TW) 齊漲逾半根停板以上。
法人表示，台股已連續 4 日創新高，多頭氣勢強勁，隨著均線乖離持續擴大，應提防技術面調整，但在短多格局改變前，無須預設立場，提醒投資人操作續以熱門股為主，參考短期均線進行汰弱換強因應。
美股前晚收盤部分，道瓊指數上漲 484.9 點或 0.99%，收 49,462.08 點；那斯達克上漲 151.351 點或 0.65%，收 23,547.173 點；S&P 500 上漲 42.77 點或 0.62%，收 6,944.82 點；費半指數上漲 204.474 點或 2.75%，收 7,650.92 點。
