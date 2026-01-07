〈台股開盤〉台積電稍息 跌逾200點中止攻高 站穩3萬點爆量換手整理

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-07 10:36

全球消費性電子指標活動 CES 大展進行中，在 AI 持續發酵帶動下，科技股表現亮眼，美股前晚全數走高，道瓊、標普 500 寫下新高，台股在今 (7) 日暫終結連 4 日創高氣勢，早盤遇到賣壓襲擊，在權值股台積電 (2330-TW) 下跌影響，指數開低走低一度下跌逾 270 點，盤面上以塑化股、記憶體族、電線電纜類股表現較佳，大盤暫報 30,375 點下跌 203.6 點或 0.65%，成交量也暫報 1.1 兆元。

〈台股開盤〉台積電稍息 跌逾200點中止攻高 站穩3萬點多頭休整。(鉅亨網資料照)

櫃買 (OTC) 指數部分則是開高走高，盤中一度漲逾 1.2%、一度觸及 282.45 點創 24 年來新高點，表現優於集中市場。

法人表示，台股已連續 4 日創新高，多頭氣勢強勁，隨著均線乖離持續擴大，應提防技術面調整，但在短多格局改變前，無須預設立場，提醒投資人操作續以熱門股為主，參考短期均線進行汰弱換強因應。