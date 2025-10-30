崴寶精密加碼投資越南建廠明年Q2-Q3投產 擬11月底OTC掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 17:36

崴寶精密科技 (7744-TW) 的上櫃申請案已獲 OTC 通過，預計掛牌時點將落在 11 月底，將在 11 月 3 日召開上櫃前業績發表會，崴寶精密加碼投資越南建立二廠案，預計在 2026 年第二季或第三季投產，預估新廠完工滿載後，將占崴寶營收的 40%。

崴寶精密董事長姚旭初。(鉅亨網記者張欽發攝)

崴寶精密上櫃承銷價爲暫訂爲每股 258 元；崴寶精密今天在興櫃的最後成交價格在 354.5 元。

崴寶在越南北寧省再已取得約 6340 坪的新建廠基地，正積極建置中，預計首期工程在 2026 年第二季或第三季投產，並以越南較欠缺完整供應鏈的模具事業爲建置首要目標。同時，崴寶精密爲配合越南建置新廠進程，並決議再增資越南廠 700 萬美元 (新台幣 2.11 億元)，投資用於進行中的越南新建廠工程。

崴寶精密科技目前的產能在中國大陸東莞及越南北寧，隨著擴廠及客戶的需求到位，到 2026 年越南新廠完成建置，隨著新廠第一期啟用，預計產能結構將優化至中國及越南分別占 40% 及 60%，形成更具韌性與靈活度的全球製造版圖。。同時，崴寶精密科技原有的越南第一座廠區也是位於北寧省。

崴寶精密科技 8 月營收以 2.41 億元創新高，9 月爲 1.97 億元，年增 64.19%， 2025 年 1-9 月營收 17.27 億元，已超越 2024 年一整年，年增 75.55%。

崴寶精密科技 2024 年稅後純益 3 億元，續賺逾一個股本，爲連續兩年每股純益超過 10 元。崴寶精密上櫃案推薦券商爲元富證券、中國信託綜合證券及凱基證券。

目前股本 2.87 億元的崴寶精密，預計上櫃時股本爲 3.2 億元，崴寶精密最新財報顯示，崴寶精密 2025 年上半年財報，營收 10.64 億元，毛利率 39%，年減 3.75 個百分點，稅後純益 2.07 億元年增 97.79%，每股純益達 7.22 元。

崴寶精密科技年受惠於 AI 及雲端資料中心的機構件大量需求湧現，2024 年營收及獲利同步成長，稅後純益 3 億元，年增 38.24%，續賺一個股本，每股純益 10.72 元。而在相對雲端、光通訊等業務的推進之下，不僅 2025 年最新營收、獲利大成長，同時，董事長姚旭初指出，2026 年的業務能見度己達 4-5 月。