鉅亨網記者張韶雯 台北
因應晶豪科 (3006 -TW) 及欣銓 (3264-TW) 分別經證交所及櫃買中心於 115 年 1 月 5 日公布為處置有價證券，臺灣期貨交易所於今（7）日調高晶豪科期貨契約 (IIF) 及欣銓期貨契約 (NEF) 所有月份保證金，適用比例為現行所屬級距適用比例 1.5 倍。
期交所說明，本次調高係晶豪科及欣銓分別經證交所及櫃買中心於 115 年 1 月 5 日公布為處置有價證券，處置期間為 115 年 1 月 6 日至 115 年 1 月 19 日，期交所依規定調高晶豪科期貨契約 (IIF) 及欣銓期貨契約 (NEF) 所有月份保證金適用比例，自 115 年 1 月 7 日 (證券市場處置生效日次一營業日) 一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於 115 年 1 月 19 日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。
期交所表示，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
本次保證金調整情形列表如下：
|
契約名稱
|
調整後保證金適用比例
|
調整前保證金適用比例
|
原始保證金
|
維持保證金
|
結算保證金
|
原始保證金
|
維持保證金
|
結算保證金
|
IIF
|
24.30%
|
18.63%
|
18.00%
|
16.20%
|
12.42%
|
12.00%
|
NEF
|
20.25%
|
15.53%
|
15.00%
|
13.50%
|
10.35%
|
10.00%
下一篇