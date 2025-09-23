search icon



崴寶精密暫訂258元IPO 加碼投資越南建廠明年Q2-Q3投產

鉅亨網記者張欽發 台北


崴寶精密科技 (7744-TW) 的上櫃申請案已獲 OTC 通過，預計掛牌時點將落在 11 月底或 12 月初，今 (23) 日暫訂承銷價爲每股 258 元；同時，崴寶精密在尋求海外多元化生產的資源配重，今天也決議加碼 700 萬美元 (新台幣 2.11 億元) 投資進行中的越南新建廠工程。

cover image of news article
崴寶精密董事長姚旭初。(鉅亨網記者張欽發攝)

崴寶精密今天在興櫃的最後成交價格在 324 元。


崴寶在越南北寧省再已取得約 6340 坪的新建廠基地，正積極建置中，預計首期工程在 2026 年第二季或第三季投產，並以越南較欠缺完整供應鏈的模具事業爲建置首要目標。同時，崴寶精密爲配合越南建置新廠進程，並決議再增資越南廠 700 萬美元 (新台幣 2.11 億元)，投資用於進行中的越南新建廠工程。

崴寶精密科技目前的產能在中國大陸占 70%，越南占 30%，隨著擴廠及客戶的需求到位，到 2026 年越南新廠完成建置，預估有機會達成中國大陸占 50%，越南占 50% 的比重。同時，崴寶精密科技原有的越南第一座廠區也是位於北寧省。

崴寶精密科技 8 月營收以 2.41 億元續創新高，月增 2.45%，年增 1 倍，2025 年 1-8 月營收 15.3 億元，已超越 2024 年一整年，年增 77.13%。

崴寶精密科技 2024 年稅後純益 3 億元，續賺逾一個股本，爲連續兩年每股純益超過 10 元。崴寶精密上櫃案推薦券商爲元富證券、中國信託綜合證券及凱基證券。

股本 2.87 億元的崴寶精密最新財報顯示，崴寶精密 2025 年上半年財報，營收 10.64 億元，毛利率 39%，年減 3.75 個百分點，稅後純益 2.07 億元年增 97.79%，每股純益達 7.22 元。

崴寶精密 2025 年 7 月營收首度突破 2 億元，創新高，8 月營收以 2.41 億元績創新高，月增 2.45%，年增 1 倍；1-8 月營收 15.3 億元，已超越 2024 年全年，年增 77.13%。

崴寶精密科技 2024 年受惠於 AI 及雲端資料中心的機構件大量需求湧現，營收及獲利同步成長，稅後純益 3 億元，年增 38.24%，續賺一個股本，每股純益 10.72 元。2024 年崴寶精密營收結構中 80% 來自於 AI 及雲端資料中心的機構件。

崴寶精密主要提供新興產業構整合解決方案服務商，提供客戶從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造、物流倉儲等一站式購足服務，受惠於終端客戶 AI 驅動拉貨潮 ，2023 年、2024 年的獲利超過 一個股本。

 

