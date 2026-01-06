格陵蘭公共財政急劇惡化 丹麥央行呼籲緊縮 經濟面臨多重挑戰
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
丹麥中央銀行發布分析報告指出，格陵蘭的公共財政繼去年經歷「驚人的急劇惡化」後，正面臨巨大壓力。
這份由哥本哈根中央銀行發布的報告強調，這個半自治領土規畫的 2026 年緊縮措施被認為是「必要」的。財政狀況惡化的部分原因，是政府擁有的公司預期股息有所減少。
格陵蘭這個約 300 億丹麥克朗 (約 47 億美元) 規模的經濟體，極度仰賴哥本哈根每年超過 40 億克朗的補貼。這座島嶼沒有自己的政府債券，中央銀行指出，其財政部的流動性，已降至無法在不借貸的情況下處理收入和支出波動的水準以下。
除了對補貼的依賴，格陵蘭經濟還受到漁獲量下降以及勞動力短缺的壓力。長期來看，人口結構問題加劇了負擔：格陵蘭目前 57,000 的人口預計到 2050 年將減少 20%，屆時人口高齡化將大幅提高醫療和老年護理的費用。
格陵蘭的財政困境也再次引發地緣政治緊張。美國總統川普曾多次表示，希望接管這個世界上最大的島嶼，他曾批評丹麥在格陵蘭防禦上的投資不足，並含糊地承諾如果成功將投入「數十億美元」。做為回應，擁有 AAA 級信用的丹麥已在川普提出收購意願後增加了投資，並額外撥款以提振醫療保健服務。
