鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 13:24

美國總統川普自今年 1 月重返白宮以來，加緊推動收購全球最大島嶼格陵蘭的計畫，本周再有新動作，並引發丹麥的強烈不滿，導致外交緊張關係。

川普任命格陵蘭特使引爆外交危機 丹麥召見美大使表達強烈不滿(圖:shutterstock)

川普本周宣布任命路易斯安那州州長蘭德里 (Jeff Landry)，擔任格陵蘭特別大使，目標是讓這個丹麥王國旗下的自治領地成為美國的一部分。蘭德里先前曾公開表態支持，稱「我們必須確保格陵蘭加入美國」。

丹麥政府迅速做出回應。丹麥外交部長拉斯穆森 (Lars Lokke Rasmussen) 在哥本哈根召見美國大使豪瑞 (Ken Howery)，要求美方解釋其總統的評論。拉斯穆森在社群媒體上嚴正表示，川普關於任命特使的公告及其目的「完全不可接受」。他在接受當地媒體採訪時強調，這次會面是為了「說『不』並畫清一條明確的紅線」，並指出「對王國一部分的攻擊，就是對整個王國的攻擊」。

川普堅稱，美國對格陵蘭的興趣與其資源無關，主要是出於國家安全考量。他指出，格陵蘭位於歐美之間的戰略位置，對於美國的彈道飛彈預警系統至關重要。他表示希望擴大美國在島上的軍事存在，以監控俄羅斯在周邊海域的活動。此外，他批評丹麥「沒有花錢」提供軍事保護，認為美國必須擁有格陵蘭。

然而，丹麥與美國之間並非缺乏防禦合作。根據兩國於 1951 年簽署的防禦協議，華盛頓獲准在格陵蘭運營軍事設施，包括在西北部的皮圖菲克太空基地。丹麥首相佛瑞德里克森 (Mette Frederiksen) 曾表示，她對擴大美國安全存在持開放態度。

儘管如此，格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 與丹麥首相佛瑞德里克森均明確反對川普的要求。尼爾森強調：「格陵蘭屬於格陵蘭人，其領土完整性必須受到尊重」。佛瑞德里克森先前也曾將收購提議標籤為「荒謬」。

在這場外交風波升級後，歐洲盟友紛紛對丹麥和格陵蘭表達支持。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 重申「法國對丹麥和格陵蘭主權和領土完整的堅定支持」。