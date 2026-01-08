袁志峰 2026-01-08 04:50

今日推介 - 中國神華 (1088, $39.9), 目標價 $44.0, 止損價 $38.0

【袁志峰專欄】恒指月內目標27000點（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

港股連升 3 日後，周三回調，成交減少，南向資金淨買入近百億元。恒指自去年 10 月起基本在 25200 至 27200 點之間波動，考慮南向資金今月起再次積極買入港股，估計恒指今月有機向上突破 27000 點，建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 109 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 397 點，尾市反彈，收報 26458 點，跌 251 點或 0.9%。成交額按日減 5% 至 2761 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨買入約 92 億元。騰訊 (700)、小米 (1810) 及盈富基金 (2800) 錄得 19.5、16.3 及 14.7 億元淨買入。中國移動 (941)、中芯國際 (981) 及快手 (1024) 錄得 11.3、10.7 及 1.6 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 308 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指跌 0.9%，成份股 38 升 49 跌 2 持平。藥明生物 (2269) 及信達生物 (1801) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。藥明康德 (2359) 漲逾 4%。中生製藥 (1177) 及翰森製藥 (3692) 漲逾 3%。石藥集團 (1093) 及中國人壽 (2628) 升逾 2%。長實集團 (1113)、新鴻基地產 (16)、領展 (823)、創科實業 (669) 及百威亞太 (1876) 升逾 1%。比亞迪 (1211)、信義玻璃 (868) 及阿里 (9988) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。中海油 (883) 及中石油 (857) 跌 3%。滙豐 (5)、建設銀行 (939)、工商銀行 (1398)、招商銀行 (3968)、中國平安 (2318) 及中銀香港 (2388 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.5%，收報 5738 點，成份股 9 升 20 跌 1 持平。大型科技股全線下挫，騰訊 (700)、美團 (3690)、小米 (1810) 及京東 (9618) 跌逾 1%，網易 (9999) 及快手 (1024) 跌逾 2%，阿里 (9988) 跌逾 3%。騰訊音樂 (1698) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。比亞迪 (1211) 及蔚來 (9866) 跌逾 3%。小鵬汽車 (9868) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 2%。中芯國際 (981) 跌逾 1%。華虹半導體 (1347) 漲 5%，為升幅最大成份股。地平線機器人 (9660)、美的集團 (300) 及海爾智家 (6690) 升逾 1%。

板塊方面，醫藥、生物科技、煤炭、紙製品及餐飲股逆市上升。中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 漲逾 4% 及 5%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 漲近 9% 及 7%。百勝中國 (9987) 及海底撈 (6862) 升 2% 及 1%。大型科技、汽車、石油及黃金跑輸大市，跌幅居前。招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 跌逾 2%。

周三上証指數平開，早盤震盪走高，最多曾漲 0.4%，午後受壓回落，最多曾跌 0.3%，尾市反彈，收報 4085.77 點，升 0.1%，創逾 10 年新高。深証成指升 0.1%。科創 50 指數升 1.0%。滬深兩市總成交約 28500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 400 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國外滙儲備連升 5 個月。人民銀行公布，截至 12 月底，外滙儲備為 33578 億美元，較 11 月底上升 115 億美元，升幅 0.34%。期內，黃金儲備 7415 萬盎斯，按月增 3 萬盎斯，為第 14 個月增持黃金。(信報)

美國人力資源服務機構 ADP 公布，美國去年 12 月 ADP 私人企業職位增加 4.1 萬個，市場預期增加 5 萬個，前值為減少 3.2 萬個。(信報)

4) 個股訊息

中國海外發展 (688) 公布，去年中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約 2512.31 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年跌 19.1%。單計去年 12 月，中國海外系列公司的合約物業銷售金額約 398.32 億元，按年下跌 1%。(信報)