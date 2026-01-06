壽險外匯新制上路 央行：避險需求降對匯市有影響 「短期且可控」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 19:25

壽險業外匯新制於 2026 年元旦起正式實施，外界關注，壽險公司調整避險策略是否進一步影響新台幣匯率，央行外匯局局長蔡烱民今 (6) 日表示，壽險業確實已開始依據新制調整部位，由於避險工具之一的 Swap 操作會影響匯市，須事先通報央行，但他強調，在業者「分散操作」的前提下，對即期匯市影響屬於短期且可控。

央行外匯局局長蔡烱民。(圖:央行提供)

受限於國內債市規模不足，壽險業過往配置大量資金於海外債券，賺取高收益以匹配長期負債，然而，現行會計準則 (IAS 21) 要求將未實現兌換損益全數計入當期損益，迫使業者為了「美化財報」而採取昂貴的短期避險工具。

不過，金管會已經修正相關準則，1 月 1 日起，壽險公司擺在會計科目 AC 項下的未避險外幣資產，其匯率評價的變動數可按該資產的剩餘存續期間，採直線法，逐券逐筆攤銷認列於當期損益。

蔡烱民解釋，壽險業主要避險工具為海外 NDF(海外無本金交割遠期外匯) 與國內貨幣交換 (Swap)，若縮減 NDF 避險，因操作於海外市場，對國內即期匯市無直接影響。

至於 Swap 操作方面，若壽險業決定不再續做到期的 Swap 契約，因到期需履行美元交割，壽險業將轉向即期市場買入美元，這部分將使壽險公司成為匯市中的美元需求方。

面對潛在的美元買盤壓力，蔡烱民強調，壽險公司若有大規模調整計畫，需事先與央行溝通，他直言，台灣匯市相對較淺，若資金過於集中在同時間拋補，波動必然增大。目前央行與各大壽險公司及出口廠商已有默契，大多採取「分散」方式進場。

蔡烱民證實，元旦以來，壽險業正在進行部位調整，但目前匯市最大的影響因素仍是外資，以 1/5 為例，外資進出金額仍明顯大於壽險業，此外，1 月 8 日台積電將發放巨額股利，總計 1296 億元，外資領到股利後是否匯出，將是近期觀察重點。