鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 19:02

中央銀行今 (6) 日公布 2025 年 12 月底我國外匯存底金額為 6025.53 億美元，較上月底增加 27.62 億美元，創歷史次高紀錄，但 12 月外資淨匯出 36 億元。外匯局局長蔡烱民解釋，外匯存底增加主要受到投資運用收益及主要貨幣對美元匯率變動兩大因素影響，尤其非美貨幣普遍呈現升值影響最大，12 月整體並無明顯調節匯市的動作。

我12月外匯存底6025億美元創歷史次高 央行：非美貨幣走升是主因。(圖/央行外匯局提供)

蔡烱民指出，12 月份國際美元指數下跌 1.14%，除了日元微貶 0.15% 及新台幣微貶 0.26% 外，其餘主要貨幣對美元多呈升值態勢，其中，歐元升值 1.36%、英鎊升值 1.68%、加幣與澳幣升值幅度超過 2.4%，人民幣亦升值 1.27%。由於央行持有的非美貨幣折算成美元後金額增加，成為本月外匯存底增長的主要動能。

在資金流動方面，根據央行統計，12 月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計 11,499 億美元，約當外匯存底 191%。

至於外資 (含陸資) 資金動向，蔡烱民表示，雖然證期局統計外資淨匯入本金約 40 億美元，但若計入盈餘與股利匯出 77 億美元，央行統計外資 12 月呈現淨匯出 36 億美元，兩個單位計算基準不一樣。

蔡烱民分析，儘管外資資金流出，但匯市供需仍維持平衡，主因有二，首先是出口廠商年底結售因素，對於新台幣有強勁的季節性需求，廠商拋匯結售情形顯著；其次是 ETF 贖回資金匯回，觀察發現，投信發行的海外 ETF 出現贖回潮，相關資金由海外匯回台灣，提供了台幣支撐力道。

整體而言，兩個因素大致抵銷了外資淨匯出的衝擊，央行在 12 月僅於市場波動較大時進行小幅調節，整體匯市表現穩定。

根據統計數據，台灣外匯存底仍維持世界領先地位，其他國家部分，中國大陸以 3 兆 3464 億美元居首，月增 31 億元；日本 1 兆 1577 億美元，月增 71 億美元；瑞士截至 11 月底 9035 億美元，月增 14 億美元；台灣 6025.53 億美元，月增 27.62 億美元，排名第四。