鉅亨速報

營收速報 - 雙鴻(3324)12月營收28.22億元年增率高達107.5％

鉅亨網新聞中心

雙鴻(3324-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣28.22億元，年增率107.5%，月增率15.47%。

今年1-12月累計營收為232.80億元，累計年增率47.57%。

最新價為1005元，近5日股價下跌-1.47%，相關其他電子類指數上漲3.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+465 張
  • 外資買賣超：+333 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：+126 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 28.22億 108% 15%
25/11 24.44億 78% 5%
25/10 23.30億 67% -0%
25/9 23.40億 64% 25%
25/8 18.79億 32% 8%
25/7 17.38億 27% 4%

雙鴻(3324-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為散熱模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


