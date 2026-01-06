營收速報 - 雙鴻(3324)12月營收28.22億元年增率高達107.5％
今年1-12月累計營收為232.80億元，累計年增率47.57%。
最新價為1005元，近5日股價下跌-1.47%，相關其他電子類指數上漲3.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+465 張
- 外資買賣超：+333 張
- 投信買賣超：+6 張
- 自營商買賣超：+126 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|28.22億
|108%
|15%
|25/11
|24.44億
|78%
|5%
|25/10
|23.30億
|67%
|-0%
|25/9
|23.40億
|64%
|25%
|25/8
|18.79億
|32%
|8%
|25/7
|17.38億
|27%
|4%
雙鴻(3324-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為散熱模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
