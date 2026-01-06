鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至27.38元，預估目標價為2272.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.86元上修至27.38元，其中最高估值30.69元，最低估值25.72元，預估目標價為2272.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|30.69(29.48)
|52.27
|90.28
|最低值
|25.72(25.72)
|35.1
|50.63
|平均值
|27.42(27.13)
|42.86
|68.41
|中位數
|27.38(26.86)
|41.88
|66.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34,141,000
|59,169,000
|100,264,000
|最低值
|31,230,790
|40,273,000
|53,773,000
|平均值
|32,479,190
|48,584,670
|75,028,230
|中位數
|32,272,000
|47,474,000
|77,744,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|25.75
|26.18
|27.69
|10.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
