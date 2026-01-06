search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至27.38元，預估目標價為2272.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.86元上修至27.38元，其中最高估值30.69元，最低估值25.72元，預估目標價為2272.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值30.69(29.48)52.2790.28
最低值25.72(25.72)35.150.63
平均值27.42(27.13)42.8668.41
中位數27.38(26.86)41.8866.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值34,141,00059,169,000100,264,000
最低值31,230,79040,273,00053,773,000
平均值32,479,19048,584,67075,028,230
中位數32,272,00047,474,00077,744,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS25.7526.1827.6910.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,044,19226,240,71424,039,67115,107,915

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


