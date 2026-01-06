鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-06 15:40

VR 軟硬體整合品牌宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告 12 月營收 2.9 億元，月減 2.1%、年減 26.2%；累計全年營收 29.01 億元，較去年同期減少 5.9%；宏達電持續加速 AI 智慧眼鏡穿戴佈局，旗下 VIVE Eagle 於 12 月正式拓展香港，並持續擴大台灣通路佈局。

宏達電表示，在香港布局，攜手電信商 1O1O、csl、SmarTone 及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡，結合高速 5G 網路與專業配鏡服務，打造一站式 AI 穿戴體驗，以極簡時尚設計結合語音操控、智慧拍攝、拍攝翻譯與 AI 搜尋等功能，讓科技自然融入日常生活。

宏達電亦全面升級台灣實體體驗門市，攜手台灣大哥大、知名眼鏡品牌小林眼鏡，延續先前與精品眼鏡通路嘉晏光學 2020EYEhaus 及其多家專業經銷夥伴的合作成果，全台體驗據點現已突破 300 家。

宏達電透過深化電信與精品眼鏡通路合作，並以高規格隱私與資安設計為核心，VIVE AI 已通過 ISO 27001 與 ISO 27701 國際資安與隱私驗證，確保使用者隱私與資訊安全，展現其穩健推動 AI 穿戴市場、融合科技、時尚與生活美學的策略方向。

宏達電旗下沉浸式內容創作與發行平台 VIVERSE 正式公布首屆全球大專院校「VIVERSE Spark」黑客松得獎名單。本屆競賽吸引來自北美、歐洲與亞洲超過 40 所大學參與，學生團隊以 WebXR 技術打造可跨裝置瀏覽的沉浸式作品，角逐最高 5,000 美元現金獎，涵蓋沉浸式敘事、遊戲與社交體驗三大類別。

VIVERSE 目前月活躍使用者已突破百萬，持續成為全球創作者的重要平台。來自國立高雄大學的學生團隊亦以沉浸式敘事與社交體驗作品入選佳作，展現台灣新世代創作者於國際舞台的創作實力與潛力。

宏達電持續以領先的 XR 與 Location-Based Entertainment（LBE）大型場域技術，推動文化內容新型態展演方式。在娛樂應用面，宏達電攜手霹靂國際多媒體與哇哇科技，於高雄亞灣 VIVELAND VR 虛擬實境樂園推出《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》，透過高精準定位與多人同步系統，讓觀眾自由行走於 300 坪以上場域，親身走入霹靂武俠世界。

另一方面，在文化與教育領域，宏達電亦與台南奇美博物館及時藝多媒體合作，展出全球巡迴的《消失的法老 Horizon of Khufu》，以 1:1 精度重建 4500 年前的古夫金字塔，結合建築考古、科學研究與沉浸式敘事，帶領觀眾穿越時空深入探索古埃及文明。

此次展演由宏達電旗下 VIVE Arts 推動，展現文化科技融合的沉浸式體驗成果，並凸顯 HTC 在大型 XR 場域與多人同步體驗技術上的成熟實力，反映台灣文化內容產業朝向沉浸式娛樂、文化 IP 數位化及體驗經濟發展。

宏達電於 2025 年在企業永續治理與氣候行動上展現全面卓越成果，橫跨供應鏈永續、氣候治理、碳管理與文化影響力等面向，一舉獲得多項國內外永續肯定。在年度成果基礎上，榮獲「台灣企業永續獎（TCSA）」四項大獎、文化內容策進院首屆「ESG for Culture Impact Awards」三項殊榮，並於《天下雜誌》與東海大學建構的 TRIPs 1.5°C 企業減碳溫度計中取得「EXCELLENT」評級，獲桃園市政府表揚為 1.5°C 示範企業。