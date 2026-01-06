search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 永信建(5508)12月營收3.43億元年增率高達44.55％

鉅亨網新聞中心

永信建(5508-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3.43億元，年增率44.55%，月增率30.56%。

今年1-12月累計營收為25.34億元，累計年增率-74.75%。

最新價為61.9元，近5日股價下跌-8.42%，相關建材營造股價指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1635 張
  • 外資買賣超：-1594 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-40 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3.43億 45% 31%
25/11 2.62億 -32% 52%
25/10 1.73億 -54% -43%
25/9 3.05億 -79% 601%
25/8 4,346萬 -91% -57%
25/7 1.02億 -91% -14%

永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收永信建

相關行情

台股首頁我要存股
永信建61.9-0.16%
美元/台幣31.518-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
永信建

81.82%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty