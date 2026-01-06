營收速報 - 永信建(5508)12月營收3.43億元年增率高達44.55％
今年1-12月累計營收為25.34億元，累計年增率-74.75%。
最新價為61.9元，近5日股價下跌-8.42%，相關建材營造股價指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1635 張
- 外資買賣超：-1594 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-40 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3.43億
|45%
|31%
|25/11
|2.62億
|-32%
|52%
|25/10
|1.73億
|-54%
|-43%
|25/9
|3.05億
|-79%
|601%
|25/8
|4,346萬
|-91%
|-57%
|25/7
|1.02億
|-91%
|-14%
永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
