營收速報 - 宜鼎(5289)12月營收18.13億元年增率高達151.56％

鉅亨網新聞中心

宜鼎(5289-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣18.13億元，年增率151.56%，月增率13.6%。

今年1-12月累計營收為142.61億元，累計年增率59.96%。

最新價為626元，近5日股價上漲14.51%，相關電腦及週設類指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2903 張
  • 外資買賣超：+2018 張
  • 投信買賣超：+684 張
  • 自營商買賣超：+201 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 18.13億 152% 14%
25/11 15.96億 110% 14%
25/10 13.97億 87% 2%
25/9 13.71億 92% 7%
25/8 12.83億 63% 11%
25/7 11.53億 41% 12%

宜鼎(5289-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用嵌入式儲存裝置。工業用動態隨機記憶體模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收宜鼎

