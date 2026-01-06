營收速報 - 宜鼎(5289)12月營收18.13億元年增率高達151.56％
今年1-12月累計營收為142.61億元，累計年增率59.96%。
最新價為626元，近5日股價上漲14.51%，相關電腦及週設類指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2903 張
- 外資買賣超：+2018 張
- 投信買賣超：+684 張
- 自營商買賣超：+201 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|18.13億
|152%
|14%
|25/11
|15.96億
|110%
|14%
|25/10
|13.97億
|87%
|2%
|25/9
|13.71億
|92%
|7%
|25/8
|12.83億
|63%
|11%
|25/7
|11.53億
|41%
|12%
宜鼎(5289-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用嵌入式儲存裝置。工業用動態隨機記憶體模組。
