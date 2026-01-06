鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 13:19

2026 開年，台股不畏國際地緣政治紛擾，突破 3 萬點再創歷史新高，盤勢不只是「台積電一個人的武林」，股王信驊 (5274-TW) 今 (6) 日盤中一度上漲近 4.5%，而記憶體類股在報價持續上漲之下，相關類股如華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW) 大漲逾 8%，南亞科 (2404-TW)、旺宏(2337-TW) 更是一舉攻上漲停，其中旺宏已連三天漲停，連帶使台新臺灣 IC 設計動能 ETF(00947-TW) 盤中飆漲近 4.5%，冠居台股 ETF。

00947 不僅是本日漲幅最大的台股 ETF，且股價首次突破 20 元，同步創下歷史新高。累計近一季漲幅接近三成，勝過近半年掀起熱潮的主動式 ETF。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新報告指出，由於晶片產能不足、地緣政治不確定性以及全球半導體需求結構影響的推動，市場供給嚴重緊縮，本季一般型 DRAM 合約價格預計將大幅上漲 55% 至 60%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增 33% 至 38%，激勵相關族群強勢上攻。

全台唯一聚焦在 IC 設計的 ETF 台新臺灣 IC 設計今日受惠，開盤即開漲並隨 IC 設計族群股價表現一路走高，大漲近 4.5%，除囊括信驊等 IC 設計個股外，00947 指數編製也與時俱進，將記憶體 IC 設計等相關細分產業納入指數採樣範圍。

00947 前七大成分股權重皆逾 7%，分別為華邦電、聯發科、南亞科、群聯、台達電、信驊及創意。台新投信表示，00947 含括許多高單價 IC 設計個股，透過一張約 2 萬元的 ETF，能讓投資人有效參與 IC 設計個股的成長。