鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 11:14

台股加權指數本周強勢爆衝，上周還在 29000 多點徘徊，現在已突破 30200 點大關，短短兩天漲幅逼近 3%，今 (6) 日續漲百點。在台積電等科技巨頭帶領下，大盤成交量維持活絡，多頭格局明確，相關台股 ETF 同步受惠，尤其主動統一台股增長 ETF(00981A-TW) 表現亮眼，盤中站上 17 元關卡，突破前波整理區間，勁揚超過 1%，觸及 17.04 元，創下掛牌以來新高。

本周市場信心全面回溫，主要動能來自台積電等科技權值股領漲，以及 AI 需求持續推升半導體與記憶體產業鏈獲利預期。ETF 達人指出，在台股指數續創新高的帶動下，統一 00981A 精準掌握產業輪動節奏，成分股表現強勁，推升淨值與股價同步走揚。市場法人預期，若台股多頭格局持續，統一 00981A 有望挑戰 20 元整數關卡，投資人關注度持續升溫。

主動統一台股增長 ETF 經理人陳釧瑤表示，現階段台股指數創高，融資水位也位於高位，股市容易因有一些雜音而造成震盪。不過，目前聯準會整體仍處於降息的循環，且因為 AI 需求的帶動，相關產業鏈的公司獲利多數仍處於上修循環中，台股後市仍有表現機會。

投資布局上，陳釧瑤認為，可鎖定先進製程 (晶圓廠務 / 設備 / 封裝)、產業進入漲價循環的記憶體、傳輸規格升級受惠族群等。