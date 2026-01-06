鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 11:35

在聯準會 (Fed) 降息導致美元弱勢，以及全球供應鏈「去中心化」的兩大趨勢下，亞太地區、尤其是台灣、韓國與日本，正成為資金回流與獲利成長的核心。台股昨 (5) 日首度突破 3 萬點大關，今 (6) 日持續向上攻堅，但日、韓股近期漲勢更犀利。中國信託投信旗下中信日本商社 (00955-TW)、中信日經高股息 (00956-TW) 盤中市價強勢上漲超過 2%，中信亞太高股息 (00964-TW) 也有 1% 以上的漲幅，均寫掛牌以來新高，成為市場焦點。

00955 今天市價上漲 2.32%，最高來到 13.65 元；00956 最高來到 11.77 元，漲幅 2.08%；00964 最高觸及 11.96 元，逼近 12 元關卡，漲幅 1.27%。中信三檔日韓股 ETF 均寫下掛牌以來新高價。

中國信託投信表示，根據最新市場預估，亞太地區 (不含日本) 的企業獲利正經歷顯著的估值往上修正。特別是台灣與韓國，受惠半導體與科技產業的復甦，其每股盈餘 (EPS) 預估值在過去三個月內被大幅上調約 30%，遠高於其他亞洲市場。

中信亞太高股息 ETF 經理人張苡琤表示，根據外資分析指出，亞太 (不含日本) 指數未來一年的目標價距離目前價位仍有約 18% 的潛在漲幅空間，顯示出亞太市場不僅具備高股息特性，更擁有紮實的基本面支撐未來的資本利得潛力。00964 作為市場上唯一專注於亞太區域的高股息產品，憑藉其精準佈局供應鏈關鍵受惠國，近期績效表現亮眼，可望成為投資人掌握區域成長與穩定收益的首選工具。

張苡琤指出，宏觀經濟環境也為亞太股市提供了順風車，隨著美元指數走弱及全球貨幣寬鬆預期，資金正加速回流新興亞洲市場。歷史數據顯示，當美元指數下跌超過 5% 時，亞太股市往往表現優異，其中以製造業出口導向的中國與韓國股市反彈力道最強，中位報酬率分別可達 15% 與 13%。

中國信託投信指出，地緣政治風險升溫與美中科技競爭的背景下，全球供應鏈正在加速「區域化」與「去中心化」。00964 的選股聚焦台、日、韓的科技與製造核心，同時掌握全球半導體先進製程 (台灣)、記憶體與顯示技術 (韓國)、以及關鍵上游材料與設備 (日本)，在這波 AI 科技應用快速發展浪潮下可望受惠。

而 00964 日前也公告配息，每單位擬配發 0.088 元，以 1 月 5 日收盤價估算，年化配息率高達 9%，且自去年 3 月首度配發 0.04 元以來，持續調高配息金額，已較首次配息翻了超過一倍。不僅如此，00964 去年含息報酬率逾 2 成，也優於許多台股高股息 ETF。根據中國信託投信官網，本次收益分配除息日訂於 1 月 19 日，想參與除息的投資人，最晚需在 1 月 18 日買進並持有，收益分配發放日為 2 月 23 日。