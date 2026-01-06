鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 21:04

日本經濟正式告別通縮，日股與房市正迎來前所未有的「黃金時代」。根據日本國土交通省最新數據，2025 年上半年，東京 23 區新建住宅的海外購屋來源中，台灣首度躍居第一大買主。看準這波「跨海當房東」的熱潮，國泰投信今 (6) 日宣布與大和資產管理 (Daiwa AM) 強強聯手，推出全台首檔聚焦日本不動產市場的 ETF，讓投資人不必飛出國，也能一指參與日本房市利潤。

日股、房市一起旺！國泰投信聯手大和資產 首發日本不動產ETF。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

國泰投信董事長李偉正表示，國泰投信積極響應亞洲資產管理中心政策，去年已成功將台股科技型 ETF 00881 帶到東京掛牌。「這次我們將日本大和資產管理的 J-REITs 專家實力引進台灣，完成了跨境產品的雙向布局。這不僅是降低個人投資日本房產的稅務與門檻風險，更是提升台灣資本市場國際競爭力的具體實踐。」

‌



國泰投信總經理張雍川指出，日本正從通縮轉向適度通膨，不動產正是對抗通膨的最佳資產。我們看到科技業外資大量湧入日本，加上觀光復甦帶動，日本商辦與飯店的租金呈現明顯上升趨勢。這次合作是看準日本經濟重啟後的長線潛能，讓投資人一次掌握日本多元地產的收益性。

日本大和資產管理執董永島俊太郎表示，2025 年是日本經濟的轉折點，在高市早苗首相領導下，日經指數站上 5 萬點，企業獲利創高帶動了不動產市場的強勁需求。目前東京核心區辦公室空置率已降至 2.44%，即便在日銀升息環境下，不動產租金的漲幅依然足以抵銷利息影響，東証 REIT 指數回升顯示市場信心正極速回補。

大和資產管理基金經理人大野惠莉子說明，J-REITs 是全球最成熟的市場之一。在經濟復甦期，房地產需求增加會直接反映在租金成長上，投資人透過 REITs 可以間接持有高品質房產，不僅能避免通膨造成的資產價值損失，更能享受租金收入與房價上漲的雙重紅利。

國泰日本不動產 (009817-TW) 發行價為新台幣 10 元，募集日期自 2026 年 1 月 19 日至 1 月 21 日，採半年配，指數成分涵蓋台灣人熟悉的新宿三井大樓、六本木之丘、Bic Camera 立川、AEON 購物中心等知名地標。