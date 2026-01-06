美國眾院議長：預計美國不會在委內瑞拉部署地面部隊
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
在聽取川普政府就委內瑞拉問題舉行的閉門簡報後，美國國會眾議院議長強生周一（5 日）表示，他不認為美國會在委內瑞拉部署地面部隊，並強調美方行動不是一次政權更迭行動。
強生在與美國務卿魯比歐等高階政府官員會談後說，美方預計不會有直接軍事介入。他說，美方的目標是在不擴大軍事介入的情況下，推動委內瑞拉局勢朝符合美國預期的方向發展。
美國總統川普表示，美國並未與委內瑞拉交戰，並稱美方當前的行動目標並非戰爭，而是打擊毒品犯罪和非法移民問題。
在政治方面，川普說，委內瑞拉在未來 30 天內不會舉行新的總統選舉。他表示，在委內瑞拉局勢穩定之前不可能舉行選舉，美國需要先把這個國家修復好。
在經濟方面，川普提到美國可能會通過補貼或收益分成方式，支持美國石油公司參與重建委內瑞拉能源基礎設施，並稱該過程可能在 18 個月內完成，但需要龐大資金投入。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 押注馬杜洛下台暴賺引爭議！美國國會擬立法防堵政府官員內線交易
- 能源股竟走跌！歐股在美軍突襲委國後逆勢創史高 主要領漲族群是「它」
- 川普擬補貼能源企業重建委內瑞拉石油產業！18個月重建基礎設施
- 川普生擒委內瑞拉總統 俄羅斯：無法無天時代回歸
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇