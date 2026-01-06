美國眾院議長：預計美國不會在委內瑞拉部署地面部隊

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-01-06 10:45

在聽取川普政府就委內瑞拉問題舉行的閉門簡報後，美國國會眾議院議長強生周一（5 日）表示，他不認為美國會在委內瑞拉部署地面部隊，並強調美方行動不是一次政權更迭行動。

美國眾院議長說，預計美國不會在委內瑞拉部署地面部隊。（圖：Shutterstock）

強生在與美國務卿魯比歐等高階政府官員會談後說，美方預計不會有直接軍事介入。他說，美方的目標是在不擴大軍事介入的情況下，推動委內瑞拉局勢朝符合美國預期的方向發展。

‌



美國總統川普表示，美國並未與委內瑞拉交戰，並稱美方當前的行動目標並非戰爭，而是打擊毒品犯罪和非法移民問題。

在政治方面，川普說，委內瑞拉在未來 30 天內不會舉行新的總統選舉。他表示，在委內瑞拉局勢穩定之前不可能舉行選舉，美國需要先把這個國家修復好。