據科技媒體《The Verge》周二（6 日）報導，樂高（LEGO）在美國消費性電子展（CES）展會期間推出「智慧積木」（Smart Brick），並將其定義為品牌 50 年來最具顛覆性創新。

這款智慧積木的外觀和經典 2x4 積木無異，內部卻是一台微型電腦。樂高宣布，該產品將於 2026 年 3 月 1 日正式發售。不同於以往依賴外置電池的大型馬里奧（Lego Mario）組件，智慧積木採用定製 ASIC 晶片，體積小巧，且支援無線充電。

智慧積木的核心能力在於「感知」與「網路」。它內置慣性傳感器、光線傳感器及 NFC 讀取器，能夠檢測運動、傾斜手勢，並識別周圍嵌入了智慧標簽（Smart Tags）的新型光板或人仔。

更具突破性的是，積木之間能通過藍牙組建 Mesh 網絡，相互感知位置與方向。這意味著玩家移動樂高飛船後，積木能實時發出引擎轟鳴；若車輛翻覆，音效會瞬間切換為撞擊聲；甚至當帕爾帕廷皇帝坐上王座時，系統會自動播放《帝國進行曲》。

針對家長關心的隱私問題，樂高發言人本森（Jessica Benson）表示，智慧積木不含 AI 功能，也未搭載鏡頭。雖然積木內置麥克風，但其作用僅限於作為「虛擬按鈕」感知環境聲音輸入（如通過「吹氣」動作觸發像生日蠟燭熄滅等效果），絕不會進行任何音頻錄製。