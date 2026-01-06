〈CES 2026〉合勤控展示Wi‑Fi 8技術布局 協助電信商因應AI建構次世代無線網路

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-06 11:57

網通廠合勤控 (3704-TW)1/6-1/9 於 CES 2026 展出最新一代 Wi‑Fi 8 的無線技術創新。展示聚焦於頻譜共存效率、覆蓋範圍延伸、與上行效能強化等方面的關鍵技術，協助電信運營商佈建因應未來 AI 應用、與高密度無線環境所需的高穩定、低延遲無線網路。

合勤控展示Wi‑Fi 8技術布局 協助電信商因應AI建構次世代無線網路。(圖：shutterstock)

隨著無線裝置數量快速增加，家庭無線網路環境日益擁擠。Wi‑Fi 8 導入多項進階機制，提升裝置在複雜頻譜環境中的協作效率。其中「動態子頻段操作（Dynamic Subband Operation, DSO）」與「非主通道存取（Non-Primary Channel Access，NPCA）」，能更靈活有效地運用可用頻譜資源。

而「裝置內共存技術（In-Device Coexistence，IDC）」 則進一步強化單一裝置內多無線模組之間的協調能力。這些技術亮點皆能顯著降低干擾、大幅提升連線穩定度，並在高雜訊射頻環境中維持效能穩定。

在覆蓋範圍與上行效能方面，Wi‑Fi 8 同樣展現出技術之關鍵優勢。「增強型長距離傳輸（Enhanced Long Range，ELR） 」技術可將穩定連線延伸至網路邊緣裝置，而 「分散式資源單元（Distributed Resource Unit，dRU）」 則大幅提升上行傳輸效率並降低延遲。這些技術對於高度仰賴「即時」資料交換的 AI 應用服務品質尤為關鍵，可支援無線裝置在密集布署環境下的順暢漫遊與穩定連線，為高品質的 AI 應用與智慧化服務奠定基礎。

合勤科技產品長林育德表示，Wi-Fi 8 的技術發展核心，在於回應電信運營商實際佈建環境中所面臨的挑戰──包括頻譜壅塞、邊緣覆蓋不足，以及 AI 驅動應用對即時連線的高度需求。透過先進的頻譜共存技術結合 ELR 與 dRU，Wi-Fi 8 能提供更可靠的上行效能、更低延遲、與一致的連線品質，為運營商提供了高可靠、且隨時連線的智慧網路基礎。

合勤科技本次 CES 展示的 Wi-Fi 8 技術布局，展現其持續投入次世代寬頻技術創新的承諾，亦與 CES 2026 所強調的產業生態趨勢高度一致。透過將 Wi-Fi 8 納入未來產品藍圖，合勤科技將持續協助電信運營商建構前瞻性的智慧連網環境，以支援 AI 應用、低延遲服務穩定運行與大規模任務布署需求。