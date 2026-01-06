鉅亨網編輯林羿君 2026-01-06 10:40

英特爾 (INTC-US) 周一 (5 日) 在拉斯維加斯舉行的 CES 消費電子展上，展示了搭載新設計處理器的筆記型電腦，凸顯這家晶片大廠重拾產品競爭力的決心。

英特爾CES展示新一代筆電：強攻18A製程 成敗全看這一役。(圖:shutterstock)

英特爾表示，全球各大製造商推出的新款筆電，將採用 Panther Lake 架構處理器及改良的製程技術，這是英特爾首顆以 18A 製程生產的產品。並宣布，搭載新款晶片的消費型筆電將於 6 日開放預訂，並自 1 月 27 日起全球上市。

英特爾資深副總裁 Jim Johnson 指出，新款筆電將為消費者帶來效能飛躍，特別是在執行人工智慧（AI）軟體方面。英特爾先前已於 10 月的一場活動中，首度發表 Panther Lake 技術。

Johnson 表示：「2026 年對產業與英特爾而言，都是一個戰略轉折點。AI 對我們所有人來說都是龐大的機遇。」

英特爾同時表示，計畫推出一個掌上型遊戲機平台，更多相關消息將於今年晚些時候由合作夥伴陸續發布。

18A 製程技術 英特爾重返巔峰的關鍵

新產品的效能表現對於這家深陷困境、現由美國政府支持的晶片製造商而言，是轉型計畫成敗的關鍵。這些產品旨在奪回市佔率，並證明其製造實力足以爭取晶片代工訂單，這對英特爾來說仍屬新興業務。

儘管英特爾表示將持續依賴台積電，但作為 Panther Lake 基礎的新一代 18A 製程，正展現其重回自行生產頂尖產品的野心。英特爾宣稱，這項技術包含兩項領先業界的突破性特徵。

第一項與電晶體（賦予半導體功能的微型開關）有關。現代晶片在極小區域內擠進數百億個電晶體，為了提升晶片效能並降低能耗，如何精準控制這些電晶體的開關至關重要。

