2026-01-06

隨著白銀價格觸及數十年高位，投資人對初級白銀礦業公司的熱情空前高漲。然而，Exploration Insights 資深礦業分析師喬 · 馬祖達爾（Joe Mazumdar）發出嚴厲警告，指出當前市場的過度狂熱，恐將在價格逆轉時引發嚴重的流動性枯竭風險，導致投資者難以安全退出。

馬祖達爾近期在 Podcast 節目《Resource Talks》中表達了他的不安。他批評部分投資人對白銀公司的估值邏輯過於簡單粗暴，導致許多缺乏基本面支持的白銀股股價飆升。

他特別指出，許多主要從事早期勘探和開發的初級礦業公司，在缺乏實質營運成就、甚至背負著明年到期債務的情況下，其股價依然隨銀價一同飆漲，顯示出投資者的熱情已蓋過了基本的盡職調查。

馬祖達爾的核心警告聚焦於，價格逆轉後的危險退出環境。他預警：「當你想要拋售時，會出現流動性問題。」一旦金銀價格下跌，投資者將會「蜂擁離場」，引發大規模的踩踏效應。這種情況下，市場的買盤需求將會急劇萎縮，導致流動性迅速枯竭，使得拋售變得極為困難，投資者將面臨巨大損失。

市場呈現「週期晚期」特徵

該分析師進一步觀察到，整個產業的融資活動激增，呈現出典型的「週期晚期」特徵。他表示，這是一種市場樂觀情緒見頂的模式，表現為「萬物普漲」，所有公司的估值似乎都變得一樣了，暗示市場可能已接近泡沫化的頂峰。