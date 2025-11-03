〈焦點股〉PA族群打上蘋果光 穩懋漲停、宏捷科漲8%領攻

據庫克預期，蘋果手機在 iPhone 17 系列需求下，本季涵蓋耶誕節及年底購物旺季，預期 iPhone 營收增幅將達一成，有望交出歷年較佳首季表現。

受蘋果預期財測強勁，台廠 PA 砷化鎵廠中，包括穩懋在法說上表示，手機拉貨有望持續維持熱度；宏捷科則是 9 月營收年增 22.23％，創去 (2024) 年 8 月以來新高，法人看好宏捷科在手機與網通應用需求回暖，第 4 季營收可望維持正向成長；全新則受惠 AI 手機的換機潮，加上 5G 滲透率提升，今年微電子營收穩定增長。