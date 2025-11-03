〈焦點股〉PA族群打上蘋果光 穩懋漲停、宏捷科漲8%領攻
鉅亨網記者黃皓宸 台北
蘋果 (AAPL-US) 上周四 (30 日) 公布上季 (2025 年會計第 4 季) 財報，包括營收、獲利都超越市場預期，執行長庫克預言本季 (會計首季，12 月底前) 將創歷年來最佳成績，激勵 PA(功率放大器) 族群今 (3) 日股價強勢進擊，包括穩懋 (3105-TW) 亮燈漲停，宏捷科 (8086-TW) 一度漲逾 8%、全新 (2455-TW) 漲 4%。
據庫克預期，蘋果手機在 iPhone 17 系列需求下，本季涵蓋耶誕節及年底購物旺季，預期 iPhone 營收增幅將達一成，有望交出歷年較佳首季表現。
受蘋果預期財測強勁，台廠 PA 砷化鎵廠中，包括穩懋在法說上表示，手機拉貨有望持續維持熱度；宏捷科則是 9 月營收年增 22.23％，創去 (2024) 年 8 月以來新高，法人看好宏捷科在手機與網通應用需求回暖，第 4 季營收可望維持正向成長；全新則受惠 AI 手機的換機潮，加上 5G 滲透率提升，今年微電子營收穩定增長。
法人表示，看好受惠於 iPhone 銷售旺季遞延增溫，也帶動 PA 廠需求持續回溫，相關台廠營運未來有望持續攻高。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#動能指標上漲股
#偏強機會股
#波段上揚股
#多頭均線上攻
#營收獲利增加
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇