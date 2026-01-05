鉅亨網記者陳于晴 台北
台股 2026 年開門第二個交易日，在權王台積電勢如破竹的領漲下，加權指數盤中、收盤雙雙創下歷史新高，正式宣告跨入 3 萬點時代。今天投資人不僅見證了台積電的新天價，台股成交值首度衝破 8000 億元 (含盤後)，改寫史上最大量紀錄。2026 開年短短 2 個交易日，股民平均帳上狂賺 26.8 萬元，堪稱史上最狂元旦紅包！
台股今日開高走高，由台積電領軍 AI 相關權值股衝鋒，加權指數盤中最高點衝上 30339.32 點，刷新歷史新高記錄，一度大漲 989.51 點；終場收在 30105.04 點，大漲 755.23 點，寫下收盤首度站穩三萬點大關的歷史紀錄。
加權指數今天大漲 755 點，創下台股史上單日第 6 大漲點；終場成交值放大至 7658.07 億元，若加計盤後成交共計 8007.93 億元，改寫台股史上單日最大量，超越 2021 年 5 月 12 日紀錄，也是首次突破 8 千億大關。
作為大盤衝關的靈魂人物，台積電今日一馬當先，貢獻大盤漲點約 680 點。台積電盤中一度飆漲 110 元，觸及 1695 元，終場收在 1670 元，漲幅達 5.36%，盤中、收盤雙寫歷史新高。台積電單日市值激增超過 2.2 兆元，總市值突破 43.3 兆元。
在台積電領頭衝鋒下，高價股也掀起比價效應，台股今天創下 「29 千金」 的歷史新紀錄，台達電、印能科技重返千元大關。其他指標股包括聯發科 (2454-TW)、創意 (3443-TW) 等也獲資金青睞，弘塑 (3131-TW) 亮燈漲停，穎崴 (6515-TW) 漲逾半根首度站上 3000 元；漢唐 (2404-TW) 盤中最高來到 994 元，新應材 (4749-TW) 最高觸及 995 元，市場期待千金俱樂部成員續擴增。
2025 年底的上市股票總市值為 94 兆 3589.26 億元，上周五為台股 2026 開年首個交易日，大盤挺進 2 萬 9，今天更直接飛越 3 萬點，以 30105.04 點作收，市值估達 98.06 兆元，續締新猷。根據證交所公告截至 2025 年 12 月底的統計資料，台股投資人開戶數為 1376 萬 7825 人，若以此推算，2026 年開年僅短短 2 個交易日，大盤市值大增 3.7 兆元，平均每位股民帳面獲利約 26.8 萬元。
