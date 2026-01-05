鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-05 17:56

台股 2026 年開門第二個交易日，在權王台積電勢如破竹的領漲下，加權指數盤中、收盤雙雙創下歷史新高，正式宣告跨入 3 萬點時代。今天投資人不僅見證了台積電的新天價，台股成交值首度衝破 8000 億元 (含盤後)，改寫史上最大量紀錄。2026 開年短短 2 個交易日，股民平均帳上狂賺 26.8 萬元，堪稱史上最狂元旦紅包！

亮點一、台股 3 萬關手到擒來 盤中、收盤雙寫歷史新高

‌



台股今日開高走高，由台積電領軍 AI 相關權值股衝鋒，加權指數盤中最高點衝上 30339.32 點，刷新歷史新高記錄，一度大漲 989.51 點；終場收在 30105.04 點，大漲 755.23 點，寫下收盤首度站穩三萬點大關的歷史紀錄。

亮點二、台股成交值首破 8000 億元 創史上最大量

加權指數今天大漲 755 點，創下台股史上單日第 6 大漲點；終場成交值放大至 7658.07 億元，若加計盤後成交共計 8007.93 億元，改寫台股史上單日最大量，超越 2021 年 5 月 12 日紀錄，也是首次突破 8 千億大關。

亮點三、護國神山改寫新天價 單日市值激增 2.2 兆元

作為大盤衝關的靈魂人物，台積電今日一馬當先，貢獻大盤漲點約 680 點。台積電盤中一度飆漲 110 元，觸及 1695 元，終場收在 1670 元，漲幅達 5.36%，盤中、收盤雙寫歷史新高。台積電單日市值激增超過 2.2 兆元，總市值突破 43.3 兆元。

亮點四、台股「29 千金」豪華陣容 穎崴首度站上 3000 元

亮點五、台股開年 2 天市值暴漲 3.7 兆 股民平均帳上大賺 26 萬