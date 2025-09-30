蘋果強攻機器人題材 全新、宏捷科有望迎接ToF商機
鉅亨網記者黃皓宸 台北
蘋果 (APPL-US) 正開發中的人形機器人「ARMOR」，最快將於 2027 年推出首款桌上型機器人，未來可望接棒人形機器人，作為蘋果的 AI 核心產品。法人表示，提供關鍵元件 ToF(飛時測距) 的全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW)、穩懋 (3105-TW) 等相關台廠，有望大啖蘋果訂單。
據了解，傳統的人形機器人通常依賴安裝在頭部或軀幹的集中式攝影機與雷射雷達系統進行環境感知，雖能提供廣闊的視野，但存在手臂和手部區域被遮蔽的問題。為克服此項技術，ARMOR 系統採用了全新分散式感測器布局，在機器人手臂上整合了大量感測器，提高了機器人在複雜環境中的避障能力，關鍵在於一架機器人可搭配多達 40 個的飛時測距 (ToF) 元件。
台廠中，包括全新、穩懋及宏捷科均有能力供應 ToF，也已是蘋果現有關鍵 ToF 協力廠，未來有望持續跟進，大啖蘋果機器人商機。
法人指出，從產業鏈觀察，全新負責上游磊晶材料，而穩懋、宏捷科則是負責下游 ToF 代工，主要以生產垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 為主，若蘋果的解決方案將成為將成為未來人形機器人的主流技術，有望為全新、穩懋、宏捷科等台廠挹注商機。
