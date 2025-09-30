蘋果強攻機器人題材 全新、宏捷科有望迎接ToF商機

據了解，傳統的人形機器人通常依賴安裝在頭部或軀幹的集中式攝影機與雷射雷達系統進行環境感知，雖能提供廣闊的視野，但存在手臂和手部區域被遮蔽的問題。為克服此項技術，ARMOR 系統採用了全新分散式感測器布局，在機器人手臂上整合了大量感測器，提高了機器人在複雜環境中的避障能力，關鍵在於一架機器人可搭配多達 40 個的飛時測距 (ToF) 元件。