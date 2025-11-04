宏捷科受惠手機出貨強勁、新事業體挹注業績 10月營收創近16個月新高
鉅亨網記者黃皓宸 台北
PA 砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 今 (4) 日公告 10 月營收為 4.1 億元、月增 5.51%、年增 62.7%，單月營收創近 16 個月新高，累計今年前 10 月合併營收為 32.73 億元、年減 7.07%。法人表示，宏捷科受惠於手機第 3 季旺季加持，加上 LiDAR、無人機太陽能電池模組少量出貨，接單動能強勁，挹注業績增長。
宏捷科今 (2025) 年營收本業重回成長軌道，隨著邁入第 3、4 季，在手機旺季，拉貨挹注業績下，營收逐月漸入佳境，考量客戶端庫存量略低。法人指出，對宏捷科今年底前營運審慎樂觀，估營收成長趨勢可望延續。
此外，隨著宏捷科受惠韓系品牌手機的 PA 供應商轉單，預計將於第 4 季小量出貨，明年有望放量出貨，有望祝攻宏捷科營收持續提升。
法人表示， 宏捷科近年積極推動產品轉型，業務逐步擴展至 LiDAR、Datacom，無人機太陽能電池、機器人、低空經濟無人機和瀘波器等新應用領域，其中 LiDAR 已通過中國一線廠商認證，也開始逐季放量出貨，非 PA 商品有望帶動營收持續成長，也有利於整體毛利率提升。
