宏捷科受惠手機出貨強勁、新事業體挹注業績 10月營收創近16個月新高

法人表示， 宏捷科近年積極推動產品轉型，業務逐步擴展至 LiDAR、Datacom，無人機太陽能電池、機器人、低空經濟無人機和瀘波器等新應用領域，其中 LiDAR 已通過中國一線廠商認證，也開始逐季放量出貨，非 PA 商品有望帶動營收持續成長，也有利於整體毛利率提升。