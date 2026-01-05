鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-05 19:57

美軍事行動催化貴金屬ETF瘋漲 外資機構唱多黃金迎5000美元時代。(圖：shutterstock)

法人指出，2026 開年地緣政治風險升溫，美國軍事行動控制委內瑞拉，是 2023 年伊拉克戰爭後，美國所主導的最大政權更迭行動，加上中東局勢持續不穩，成為貴金屬避險上漲動能。同時，美國突襲委內瑞拉亦將對全球去美元進程產生助力。

‌



黃金、白銀剛結束大漲的 2025 年，目前又迎來地緣政治催化劑，國內掛牌的期元大道瓊白銀 (00738U-TW)、期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 近一周投資人數分別大增 7679 人、2487 人，為被動 ETF 單周第一、二名。

外資機構持續看好貴金屬 2026 年成長空間，摩根大通 (JP Morgan) 認為金價於有機會挑戰 5000 美元，高盛除預估金價有望衝 4900 美元，同時指出美國投資人目前對黃金 ETF 投資占比仍低 2012 年前高，機構、長期投資人的配置比重低於 0.5%。

貨幣戰爭作者吉姆 · 瑞卡茲 (Jim Rickards) 看好貴金屬在 2026 年持續上演爆炸性行情，大膽預測，2026 年黃金來到上萬美元，主要原因在於持有美債國家出現轉移需求，黃金成為首選，白銀則有機會跟漲挑戰 200 美元。

法人建議，2026 年貴金屬仍將會是資金配置的焦點，建議投資人可透過國內投信所發行的相關貴金屬 ETF 進行布局，在已持有的核心部位 (股、債) 中加入期元大 S&P 黃金、期元大道瓊白銀。