美股多頭一「馬」當先！10檔美股ETF 009813人氣奪冠 受益人數破4.2萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-05 14:33

美股多頭氣勢旺盛，帶動台灣投資人掀起「錢進」美股的熱潮。回顧 2025 年，市場共有 10 檔美股相關 ETF 新掛牌，合計吸引超過 18 萬名投資人布局。其中，由貝萊德投信推出的「貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF」(009813-TW）表現最為吸睛。自 2025 年 10 月 20 日掛牌以來，僅短短兩個多月，受益人數便快速衝破 4.2 萬人，在 2025 年新上市美股 ETF 中奪下人氣王寶座。

美股多頭一「馬」當先！009813人氣奪冠美股ETF 受益人數破4.2萬。（圖: shutterstock）

009813 經理人楊貽甯指出，該基金能在短時間內獲得市場青睞，關鍵在於其追蹤的「標普 500 卓越 50 指數（S&P 500 Top 50 Index）」，直接網羅了標普 500 指數中市值最大、最具代表性的 50 家龍頭企業。投資人無需費心選股，僅需一檔 ETF 即可「打包」美國最強的 50 家公司，輕鬆站在巨人的肩膀上布局未來。

全球資金動向亦顯示美股的吸引力。楊貽甯分析，2025 年 4 月起外資對美股淨買入力道升溫，全年流入美股基金的年化規模達 1,340 億美元，創下歷史第二高紀錄。

展望 2026 年，在資金動能、企業獲利走強與降息循環等利多支撐下，美股行情有機會延續。雖然市場波動難免，但貝萊德建議，投資人可透過定期定額方式布局 009813，分散進場成本，作為長期參與美股成長的投資選項。

2025 年新掛牌美股 ETF 受益人數排行榜

排名 ETF 代號 ETF 名稱 上市日期 受益人數 (人) 1 009813 貝萊德標普卓越 50 2025/10/20 42,690 2 009811 統一美國 50 2025/7/29 37,662 3 009805 新光美國電力基建 2025/5/13 31,520 4 009800 中信 NASDAQ 2025/2/11 23,888 5 009801 中信美國創新科技 2025/2/11 12,542 6 00989A 主動摩根美國科技 2025/10/22 11,645 7 00971 野村美國研發龍頭 2025/1/9 11,177 8 009814 富邦標普 500 2025/12/19 11,114 9 009807 台新標普科技精選 2025/5/28 1,856 10 009806 台新標普 500 2025/5/28 1,273

註： 受益人數資料截至 2025/12/26。資料來源：TDCC、投信投顧公會。